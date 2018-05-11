"سبيس إكس" تعلق إطلاق أولى رحلاتها التجارية في اللحظات الأخيرة

وأوقفت الشركة العد التنازلي قبل أقل من دقيقة في المرحلة الأخيرة لعملية الإطلاق بسبب عطل لم يتم تحديده بعد، ولم يعرف على الفور إن كانت "سبيس إكس" ستتمكن من استئناف العد التنازلي للإطلاق أم أنها ستؤجل الإطلاق إلى يوم آخر، بحسب رويترز.
ويحمل الصاروخ أحدث قمر صناعي للبحث عن الكواكب بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وأوضحت الشركة أن عملية الإطلاق المقررة من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا تأجلت إلى الأربعاء على أقل تقدير.
وتعاقدت ناسا مع سبيس إكس لإطلاق قمرها الصناعي (تيس) إلى الفضاء بهدف استكشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية.
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