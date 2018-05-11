"سبيس إكس" تعلق إطلاق أولى رحلاتها التجارية في اللحظات الأخيرة

تراجعت شركة "سبيس إكس"، اليوم الجمعة 11 مايو/أيار، عن إطلاق أول رحلة تجارية مزمعة لها على متن صاروخ "فالكون 9" المطور من مركز كنيدي في فلوريدا في مهمة لحمل قمر صناعي لحكومة بنغلادش إلى الفضاء.

وأوقفت الشركة العد التنازلي قبل أقل من دقيقة في المرحلة الأخيرة لعملية الإطلاق بسبب عطل لم يتم تحديده بعد، ولم يعرف على الفور إن كانت "سبيس إكس" ستتمكن من استئناف العد التنازلي للإطلاق أم أنها ستؤجل الإطلاق إلى يوم آخر، بحسب رويترز.

© AP Photo / SpaceX "سبيس إكس" تستعد لإجراء أول اختبار لإطلاق صاروخ عملاق جديد

وكان مسؤولون بشركة سبيس إكس، قد صرحوا، أبريل نيسان الماضي، بأن الشركة أرجأت عملية كانت مقررة، إطلاق الصاروخ فالكون9 لمدة 48 ساعة وأرجعوا القرار لمشكلات في نظام التحكم في التوجيه والملاحة.

ويحمل الصاروخ أحدث قمر صناعي للبحث عن الكواكب بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وأوضحت الشركة أن عملية الإطلاق المقررة من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا تأجلت إلى الأربعاء على أقل تقدير.

وتعاقدت ناسا مع سبيس إكس لإطلاق قمرها الصناعي (تيس) إلى الفضاء بهدف استكشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية.