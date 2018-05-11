تحذير خطير... الرسالة "القنبلة" لا تدمر حساب "واتسآب" فقط بل هاتفك بالكامل

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن خطورة ما وصفتها بـ"الرسالة القنبلة" على كافة مستخدمي "واتسآب".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطورة الأمر تكمن في أن تلك "الرسالة القنبلة" ليست إلا "رسالة بريئة" جدا في مظهرها، لكنها خطرة جدا في جوهرها، حيث تؤدي لـ"الموت الكامل" لكل الهواتف التي تفتح تلك الرسائل.

وأشارت إلى أن الرسالة تأتي عبارة عن كلمات "هذا أمر مثير جدا" مرفق معه صور "إيموجي" (رموز تعبيرية) للبكاء الضاحك، ويظهر أن داخلها يوجد شخصيات عديدة مخفية، لتثير اهتمام مستخدم "واتسآب" بصورة أكبر.

وتكمن خطورة الرسالة في أنها تحتوي على عدد هائل من الأحرف المخفية الطويلة للغاية، والتي لا يمكن لأي هاتف التعامل معها، ما يؤدي إلى موته بالكامل، أو على أقل تقدير إعادة تشغيله في بعض الحالات.

وتعد تلك الرسالة القاتلة، امتدادا لرسالة "النقطة السوداء"، التي سبق وحذرت مواقع عديدة من خطورته على حسابات "واتسآب"، لكن الرسالة الخبيثة الجديدة، أخطر في أنها تدمر الهاتف بالكامل لا الحساب الخاص بمستخدم "واتسآب" فقط.

وتقتصر المشكلة على تطبيق "واتسآب" فقط، حيث أن تطبيقات "ماسنجر" التابعة لـ"فيسبوك" و"آي ميسدج" الخاصة بشركة "أبل" الأمريكية، لا توافق على إرسال مثل تلك الرسائل إلى أي من مستخدميها، كما تقتصر تلك المشكلة على مستخدمي "واتسآب" عبر نظام تشغيل "أندرويد" فقط.

ومن المتوقع أن تطرح "واتسآب" ونظام تشغيل "أندرويد" تحديثا يعالج ذلك العيب الخطير.

Text bombs and ‘Black Dots of Death’ plague WhatsApp and iMessage users https://t.co/gh79g8N55j pic.twitter.com/l8hh6a9CkX — Jim Rigney (@RigneySec) May 11, 2018

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ونصحت الصحيفة كافة المستخدمين، بعدم فتح أي رسائل يجهلون هوية أصحابها أو يتشككون في طريقة كتابتها، حتى تطرح "واتسآب" و"أندرويد" التحديثات الخاصة بمعالجة ذلك العيب.