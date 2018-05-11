"أبل" تحصن هواتف "آيفون" بتلك الطريقة الفريدة

وأوضح موقع "تيك رادار" التقني المتخصص أن الشركة الأمريكية تعاونت مؤخرا مع شركة "كوبرتينو" لحماية مستخدمي "آيفون" من الوصول إلى بياناتهم المخزنة على هواتفهم لأي طرف ثالث خارجي.

وتنوي أن تطرح "أبل" تلك الطريقة الفريدة في تحديث جديد لنظام تشغيلها "آي أو إس 11.4"، والذي دخل حاليا في مرحلة التجريب، على أن يتم دعم الهواتف به خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن التحديث سيعمل على وضع قيود على عمل منفذ " Lightning" المخصص لشحن هواتف "آيفون" ولنقل البيانات.

وسيتحول المنفذ إلى أداة شحن فقط، ولكن يمكن لأي شخص نقل أي بيانات من الهاتف أو فتح قفله أو فك تشفيره، في حالة عدم فتح مستخدم "آيفون" هاتفه لنحو 7 أيام متواصلة.

ولإعادة تفعيل المنفذ مرة أخرى ليمكنه نقل البيانات، ينبغي على المستخدم إعادة تفعيله، بعد تشغيله الهاتف مجددا.

iOS 11.4 will lock down an iPhone's Lightning port if it isn't used https://t.co/B6BkebSn0g pic.twitter.com/4jEiTrXFRm — FutureShift (@futureshift) May 9, 2018

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وسيتم تفعيل تلك الخاصة على مختلف طرق فتح قفل الجهاز، سواء عن طريق بصمة الأصبع أو خاصية التعرف على الوجه "فيس آي دي"، أو حتى كلمات المرور التقليدية.