تسريبات تكشف عن "الصدمة الأكبر" التي تجهزها "سامسونغ" لمنتظري "غلاكسي نوت 9"

وأشار موقع "بي جي آر" التقني المتخصص إلى أن "غلاكسي نوت 9" المرتقب، سيكون بمثابة صدمة لكافة مترقبيه.

وأوضح أن هناك أسبابا عديدة تدفع المستخدمين لاقتناء سلسلة "نوت" بدلا من سلسلة "إس" بالنسبة لمستخدمي "سامسونغ".

ويبدو أن الشركة الكورية الجنوبية ضربت بكل تلك الأسباب عرض الحائط في تسريبات "غلاكسي نوت 9".

وقال الموقع التقني إن معظم المستخدمين يفضلون اقتناء سلسلة "نوت" لأنها تكون أكبر حجما من سلسلة "إس"، لكن المفاجأة أن "غلاكسي نوت 9" سيكون أصغر حجما من "غلاكسي نوت 8"، وبنفس حجم تقريبا "غلاكسي إس 9 بلس".

كما أن "سامسونغ" لم تطرح أي تحديثات إضافية على مواصفات هاتفها ما يجعله "غلاكسي نوت 8" أصغر الحجم قليلا، أو "غلاكسي إس 9 وإس 9 بلس" مزود بقلم إلكتروني فقط.

First Samsung Galaxy Note 9 Image Leak Hits The Web pic.twitter.com/E4DAQ0yNuN — iTech911 🚨 ——  iBuy. iSell. iSwap (@iTech911) May 11, 2018

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وأظهرت الصورة المسربة أن الهاتف الجديد سيكون ذو حواف منحنية مثل "غلاكسي إس 9" كما أن مستشعر بصمة الإصبع يبدو أنه تم نقله في الجهة الخلفية، التي لم تظهر في الصورة المسربة للهاتف.