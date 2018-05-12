قريبا... أمريكيون يتنقلون مجانا عبر نفق في مدينة لوس أنجليس

وعد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الناس "بانتقالات مجانية" خلال الشهور القليلة المقبلة من خلال أول نفق تحفره شركته "ذا بورينج كامبني" لنقل الركاب بسرعة فائقة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

ويبقى السؤال هو ما إذا كان النفق الذي تحدث عنه ماسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيلبي الطموح الذي أحياه عندما وعد الركاب بأنهم سيختبرون قريبا نظاما جديدا للمرور تحت الأرض في ثاني أكبر مدينة أمريكية.

وقالت "رويترز" إن النفق ظهر في لقطات فيديو نشرها ماسك عبر حسابه على موقع إنستغرام يوم الخميس الماضي 10 أيار/ مايو، لن يكون تحت لوس أنجليس نفسها وإنما تحت بلدية هوثورن المجاورة لها والتي يقع فيها مقرا شركتي ماسك "ذا بورينج كامبني" و"سبيس إكس" للصواريخ.

ولم يتضح بعد إن كانت التصاريح التي حصل عليها ماسك من بلدية هوثورن ستسمح للناس باستخدام النفق الذي كان مصمما كمشروع تجريبي لاختبار أفكار ماسك عن شبكة انتقال فائق السرعة.

ويقول الملياردير الشاب ماسك، الذي يملك أيضا شركة "تسلا" للسيارات التي تعمل بالكهرباء، إن مساعيه تعتبر خطوات أولى لتطوير شبكة أنفاق لمرور المشاة والسيارات بين المدن لتخفيف الضغط على الطرق.

وكان ماسك قد كشف عن أفكاره بعدما قال في تغريدة تعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2016 "التكدس المروري يدفعني للجنون".