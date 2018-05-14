تسجيل
11:59 14 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ميفي

    مادة للتخلص من النفايات المشعة

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قام العلماء من الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي" بتحسين طريقة استخلاص تركيب الأكاسيد المعقدة، من أجل تحقيق أفضل الخصائص للمواد التي تستخدم ضمن مجموعة واسعة من التطبيقات، من المواد المركبة للتخلص من النفايات المشعة إلى السيراميك في الأغطية المقاومة للحرارة. ويمكن استخدام المواد الجديدة كطبقات مقاومة للحرارة العالية للطائرات ومحركات التوربين.

    الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية ميسيس
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    العلماء الروس يتوصلون إلى طريقة للتنبؤ بتعطل الطائرات
    موسكو — سبوتنيك. الأكاسيد المعقدة في منظوماتLn2O3 — MO2  النظم، حيث  Ln — هي عناصر أرضية نادرة، وM  عنصر تابع لمجموعة التيتانيوم يتم دراسته بشكل مكثف في السنوات الأخيرة نظراً للأهمية العلمية الكبيرة الخاصة بظاهرة مرحلة الانتقال من "المستقر- المضطرب"، والمقصود هنا توزع الذرات في الشبكة البلورية، يشار إلى إن المقال العلمي هذا تم نشره في مجلة Journal of Alloys and Compounds.

    عادة تقدم الكتابات العلمية معلومات عن دراسة بنية وخصائص المركبات المتبلورة بشكل جيد Ln2M2O7 والتي تم الحصول عليها من خلال طريقة دمج المركبات في الحالة الصلبة تحت تأثير درجات حرارة عالية. ويهتم العلماء في هذه الحالة بعملية الانتقال من الحالة غير المتبلورة للمركب إلى الحالة البلورية.

    ولكن، وفقا لمؤلفي البحث، فإن هذه التقنية لا تسمح بالحصول على معلومات حول تشكيل وتطور الهياكل النانو بلورية (الحديث يدور عن الحالة ما قبل التبلور —  حيث لا تتمتع المادة كلها ببنية بلورية، ولكن فقط جزء منه).

    الشيخوخة
    © Depositphotos / Evgenyataman
    الحروب والشيخوخة: كيف يساعد العلماء الروس على تخفيف معاناة الناس
    اعتمد الخبراء في "ميفي" طريقة أخرى دمج المركبات مبنية على تحميص السلائف غير المتبلورة منذ البداية عند درجات حرارة مختلفة (الحالة ما قبل الحصول على مادة المستقبل)، التي تم الحصول عليها عن طريق ترسيب المحاليل من الأملاح المعدنية المقابلة.

    ويوضح البروفسور في قسم فيزياء الأجسام الصلبة وأنظمة النانو الكسي مينوشينكوف قائلاً: "لقد تمكنا لأول مرة من تتبع كامل سير إعادة هيكلة التركيب الذري والإلكتروني المحلي للأكاسيد المعقدة في عملية التطور والتشكل من الحالة غير المتبلورة للبنية النانو بلورية والبلورية. لقد أظهرنا أن الامتصاص الطيفي للأشعة السينية ومطيافية رامان تعتبر حساسة للغاية تجاه إعادة ترتيب الهياكل الإلكترونية والذرية المحلية للأكاسيد المركبة في الاعتماد على نوع عناصر الأرض النادرة وطريقة التحضير".

    الجزء المهم من العمل كان في استخدام أساليب فريدة للدراسة باستعمال تراكيب عديدة. وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة، الامتصاص الطيفي للأشعة السينية وحيود الأشعة السينية باستخدام أشعة السنكروترون، ومطيافية رامان والتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والأشعة السينية التي يتم مسحها عن طريق المجهر الإلكتروني مع تحليل التشتت الطاقة، والتحليل الوزني الحراري.

    إن الجمع بين هذه الطرق المعقدة والمكلفة أمر ضروري للحصول على معلومات عن إعادة الهيكلة في الكاتيون والبنية الأنيونية للمادة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام طرق إضافية لتحليل العينات.

    تم إجراء دراسة إعادة بناء التركيبة الذرية والإلكترونية المحلية من خلال طرق الامتصاص الطيفي للأشعة السينية EXAFS  وXANES  في محطة BM08 (LISA)  للمركز الأوروبي للدراسات المتزامنة ESRF (غرونوبل — فرنسا) في إطار مشروع HC-3039 للحصول على زمن بوتشكوف، التي فاز بها فريق مينوشينكوف العلمي على أساس تنافسي.

    وبحسب قول العلماء، فإن النتائج هامة سواء من وجهة نظر العلوم الأساسية أو من وجهة نظر الحصول على الخصائص المثلى من الأكاسيد المركبة لمختلف التطبيقات العملية. بالإضافة إلى استخدام مواد جديدة كالمواد الخزفية للأغطية الواقية للحرارة، وقوالب للتخلص من النفايات المشعة وتصميم خلايا وقود الأكسيد الصلبة، يمكن استخدام المواد التي تم الحصول عليها لتصميم المواد التي تمتص النيترونات للمفاعلات النووية.

     

    انظر أيضا:

    العلماء الروس يتوصلون إلى طريقة للتنبؤ بتعطل الطائرات
    الحروب والشيخوخة: كيف يساعد العلماء الروس على تخفيف معاناة الناس
    العلماء الروس يصممون هوائيات نانو مضيئة
    العلماء الروس يكتشفون أقدم جليد على كوكب الأرض
    العلماء الروس يقترحون مادة جديدة للمفاعلات النووية
    العلماء الروس يكشفون بروتينا لعلاج السرطان والكسور
    العلماء الروس يكتشفون معدنا جديدا
    العلماء الروس يتحدون آينشتاين
    الكلمات الدلالية:
    التيتانيوم, السيراميك, تبلور, مادة, النفايات, العلماء الروس, نانو, عينات, انتقال, الحرارة, هيكل, ميفي, راديو سبوتنيك, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    من قلب الساحة الحمراء في "عيد النصر" إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    حوار مباشر بعد هجوم فاشل
    بعد الهجوم الفاشل يبدأ الحوار المباشر
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك