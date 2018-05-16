"واتسآب" تعلن عن المزايا الست المذهلة القادرة على ربط الكرة الأرضية

وقال "واتسآب" في منشور عبر مدونته الرسمية إن التحديثات الجديدة ستتركز على نظم إدارة المجموعات عبر التطبيق.

وتابعت "كانت دوما المجموعات جزء مهما من تجربة واتسآب ، وتلك التحديثات الجديدة ستجعله قادرا على ربط الكرة الأرضية، أو أصدقاء الطفولة عبر السنين، أو حتى تنظيم الجلسات الدراسية وتنسيق جهود الإغاثة عقب الكوارث الطبيعية".

وأوضحت أن التحديثات الجديدة تم دعمها لنسخة تطبيق "واتسآب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت المزايا الست على النحو التالي:

— وصف المجموعة: سيمكن لأي عضو في مجموعة أن يجد منشورا إعلانيا قصيرا يحتوي على أبرز معلومات المجموعة التي سينضم لها، قبل انضمامك رسميا إليها.

وسيظهر الوصف في الجزء العلوي من الدردشة المزعم أن تجريها بتلك المجموعة.

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— عناصر التحكم: تم إحداث تعديل في إعدادات المجموعات على "واتسآب" منحت المشرفين خواص جديدة، مثلا: سيمكن للمشرف أن يقيد السماح لأي شخص بتغيير الموضوع الرئيسي بالمجموعة أو رمزها أو وصفها.

— الجمع المميز: بعيدا عن تلك المجموعة أو الدردشة الجماعية التي تجريها، يمكنك التحديث الجديد من الرد على أي رسائل أخرى خارجية بسرعة من دون الخروج من الدردشة الجماعية على "واتسآب"

كل ما تحتاجه أن تنقر على زر @ لتظهر لك في الزاوية اليسرى من الدردشة باقي الدردشات الأخرى على التطبيق لتختار من تحتاج أن ترسل له تلك الرسالة.

كما يمكن من خلال علامة @ أن تختار شخصا ما في المجموعة أن تبعث إليه بتلك الرسالة.

WhatsApp Introduced Several New Features for Groups https://t.co/M0CZmx6OB5 pic.twitter.com/pybsudF9RZ — Eric Rodgers (@ericfrodgers) May 15, 2018

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— البحث: حدثت "واتسآب" من إمكانية البحث عن أي مشارك في المجموعة بسهولة، عن طريق وضع أيقونة لصفحة معلومات المجموعة.

— المشرفون: مكن "واتسآب" المشرفون أيضا من إمكانية إزالة أذونات الإشراف لأي مشارك آخر في المجموعة، لكن لم يعد من الممكن إزالة مؤسس المجموعة نفسها.

— الحماية: كما وفر "واتسآب" أيضا إمكانية عدم إضافة المستخدمين بشكل متكرر إلى المجموعات التي غادروها.