علماء: فراش الشمبانزي أنظف من فراش البشر

اكتشف علماء من جامعة ولاية كارولينا أن الشمبانزي تحافظ على نظافة فراشها أكثر من البشر.

وأفاد موقع "EurekaAlert" أن العلماء درسوا عينات من 41 فراش شمبانزي وفحصوا التنوع البيولوجي من الميكروبات، التي تعيش هناك. ووجدوا عينات من المفصليات في 15 فراش.

© Photo / CC اكتشاف يدحض نظرية تطور الإنسان من القرد

وتتميز أماكن نوم الشمبانزي بالتنوع الكبير من البكتيريا، تصل إليها مع أوراق الأشجار، التي تنام عليها القرود، لكن عدد الميكروبات "القذرة" من أجسامها، التي تترك على الفراش من اللعاب أو الجلد أو البراز فهي أقل بكثير من تلك التي يتركها البشر.

وقالت مديرة البحث ميغان توميس: "لم نجد تقريبا مثل هذه الميكروبات في أماكن نوع الشمبانزي، ما أثار دهشتنا نوعا ما"، فعلى سبيل المثال، في فراش البشر توجد 35% من البكتيريا.

وتعتقد توميس أن فراش الشمبانزي أنظف لأنها ترتب لنفسها كل ليلة فراشا جديدا.

ووفقا لأقوالها، فإن الدراسة تبين دور الهياكل، التي يبنيها الإنسان لتشكيل نظام بيئي نظيف، ليصبح في النتيجة "أقل مثالية".

وأوضحت: "لقد صنعنا الأسرة، التي أوقفت تفاعلنا مع التربة والكائنات الحية الدقيقة في البيئة، وبدلا من ذلك، نحن محاطون بميكروبات أقل تنوع، مصدرها أجسادنا".