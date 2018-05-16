علماء: فراش الشمبانزي أنظف من فراش البشر

وأفاد موقع "EurekaAlert" أن العلماء درسوا عينات من 41 فراش شمبانزي وفحصوا التنوع البيولوجي من الميكروبات، التي تعيش هناك. ووجدوا عينات من المفصليات في 15 فراش.
وقالت مديرة البحث ميغان توميس: "لم نجد تقريبا مثل هذه الميكروبات في أماكن نوع الشمبانزي، ما أثار دهشتنا نوعا ما"، فعلى سبيل المثال، في فراش البشر توجد 35% من البكتيريا.
وتعتقد توميس أن فراش الشمبانزي أنظف لأنها ترتب لنفسها كل ليلة فراشا جديدا.
ووفقا لأقوالها، فإن الدراسة تبين دور الهياكل، التي يبنيها الإنسان لتشكيل نظام بيئي نظيف، ليصبح في النتيجة "أقل مثالية".
وأوضحت: "لقد صنعنا الأسرة، التي أوقفت تفاعلنا مع التربة والكائنات الحية الدقيقة في البيئة، وبدلا من ذلك، نحن محاطون بميكروبات أقل تنوع، مصدرها أجسادنا".
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