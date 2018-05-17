علماء آثار بولنديون يعثرون على نقوش هيروغليفية قديمة بجوار معبد الإلهة حتحور في مصر

أكد رئيس فريق آثار بولندي، فوتشيخ أيسموند، أن فريقه عثر على عشرات عدة من كتابات هيروغليفية غير معروفة من قبل، وذلك علي الصخور بجوار معبد الإلهة حتحور مباشرة في وسط مصر.

© REUTERS / HANDOUT الآثار المصرية: كشف جديد بمنطقة آثار بني حسن في المنيا

سبوتنيك . ونقلت وكالة "بي إيه بي البولندية للأنباء عن رئيس الفريق: "عدة عشرات من الكتابات المنقوشة علي حائط حجري بالقرب من معبد حجري مضى عليه قرابة 3.5 ألف عام حيث تُقدس الإلهة حتحور على وجه الخصوص".

وعلى حد قول الخبير البولندي، فإن الكتابات التي تم العثور عليها تعتبر مصدرا قيما للدراسات المتعلقة بمعتقدات القدماء.

#Hathor is an #ancient #Egyptian goddess associated, later, with Isis and, earlier, with Sekhmet but eventually was considered the primeval goddess from whom all others were derived. https://t.co/Vf3o8g7XFO pic.twitter.com/XXpEPHJmG7 — Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) May 14, 2018

هذا وقد اتضح من نص الترجمة التي قام بها عالم الآثار الشهير دافيد فيتشوركو أن هذه الكتابات تتضمن كلمات التوسل إلى الآلهة بهدف الحصول على الحماية بالإضافة إلى كلمات الشكر على المساعدة. وتم نقش هذه الكتابات في الفترة بين أعوام 1770 و1400 قبل الميلاد.

© Sputnik . Goryachev معبد الآلهة حتحور في مصر

يذكر أن المنطقة التي تم العثور على الكتابات، لم تجر فيها أي حفريات من قبل. ولذلك نجح فريق الآثار البولندي بالذات في اكتشاف تاريخ هذا المعبد الحجري. أي أنه تم بناؤه منذ 3.5 ألف عام وفي عهد حكم الملكة حتشبسوت وكان مكرسا للإلهة حتحور.