علماء آثار بولنديون يعثرون على نقوش هيروغليفية قديمة بجوار معبد الإلهة حتحور في مصر

وعلى حد قول الخبير البولندي، فإن الكتابات التي تم العثور عليها تعتبر مصدرا قيما للدراسات المتعلقة بمعتقدات القدماء.
#Hathor is an #ancient #Egyptian goddess associated, later, with Isis and, earlier, with Sekhmet but eventually was considered the primeval goddess from whom all others were derived. https://t.co/Vf3o8g7XFO pic.twitter.com/XXpEPHJmG7— Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) May 14, 2018
هذا وقد اتضح من نص الترجمة التي قام بها عالم الآثار الشهير دافيد فيتشوركو أن هذه الكتابات تتضمن كلمات التوسل إلى الآلهة بهدف الحصول على الحماية بالإضافة إلى كلمات الشكر على المساعدة. وتم نقش هذه الكتابات في الفترة بين أعوام 1770 و1400 قبل الميلاد.
يذكر أن المنطقة التي تم العثور على الكتابات، لم تجر فيها أي حفريات من قبل. ولذلك نجح فريق الآثار البولندي بالذات في اكتشاف تاريخ هذا المعبد الحجري. أي أنه تم بناؤه منذ 3.5 ألف عام وفي عهد حكم الملكة حتشبسوت وكان مكرسا للإلهة حتحور.
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