العلماء يجدون خصائص مفيدة للتبغ

وجد الباحثون من جامعة لا تروبا في أستراليا، أن التبغ العالي "Nicotiana alata" يحتوي على بروتين يساعد على مكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك تلك التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس زيكا وفيروس التهاب الدماغ.

© Photo / CC العلماء يحذرون من انتشار وباء ليس له دواء

سبوتنيك. وعمل الباحثون بمساعدة من الصور الملتحمة في السنكروترونات بكشف عن التركيب الذري للتبغ ، ووجدوا أن الببتيد NaD1 الوارد فيه، يدمر الطبقة الخارجية من خلايا فطر الكانديدا المبيضة البيضاء. هذا الفطر هو العامل المسبب للأمراض الخطيرة في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، فهو يميت الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، بحسب ما نقله موقع "ميدكال إكسبريس"

وعلاوة على ذلك، اتضح أن الببتيد NaD1 يمكن أن يدمر الفطر حتى لو تحور وأصبح مقاومًا للمضادات الحيوية.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن الالتهابات هي واحدة من المشاكل الرئيسية لدى الرعاية الصحية الحديثة. فهي سبب وفاة كل ثمانية من سكان الأرض.

ويأمل العلماء أن يسمح اكتشافهم بإنشاء عقاقير جديدة يمكنها أن تنقذ البشرية من الموت ولن يكون لها آثار جانبية خطيرة مثل التي لدى المضادات الحيوية.