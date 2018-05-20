"أبل" تشهر "السلاح السري" في وجه كل منافسي "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة عن أن شركة "أبل" الأمريكية في طريقها لإشهار ما وصف بـ"السلاح السري" في وجه كافة منافسي هاتف "آيفون" الخاص بها.

ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن مصادر من داخل "أبل" قولهم إن "السلاح السري" الذي ينقذ "آيفون" دوما هو تلك النسخة الأقل سعرا، والمعروفة باسم "آيفون إس إي".

وأوضحت المجلة الأمريكية أنها تجهز لإطلاق نسخة جديدة باسم "آيفون إس إي 2" لمحاربة كافة الهواتف الأخرى المنافسة، والتي سعرها يكون أقل بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أن الشركة الأمريكية ستجعل من "آيفون إس إي 2" سيكون نسخة مشابهة لـ"آيفون X" و"آيفون 8"، حيث سيتم تزويده بميزة "فيس آي دي" الشهيرة للتعرض على الوجه، كما سيتم إزالة مستشعر بصمات الأصابع لإتاحة مساحة أكبر للشاشة.

كما سيتم طرح الهاتف الجديد بألوان جديدة زاهية، غير متوفرة في النسخ السابقة.

Case maker Olixar believes this is what the iPhone SE 2 will look like, what do you think? pic.twitter.com/jzXeXP1rFQ — Michael Kukielka (@DetroitBORG) May 11, 2018

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ومن المتوقع أن يكون "آيفون إس إي 2" الجديد بسعر يتراوح من 100 دولار إلى 200 دولار أقل من سعر "آيفون 8".