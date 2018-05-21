علماء روس يحولون الخيال الى حقيقة بدواء جديد لرواد الفضاء

يسعى فريق من العلماء الروس لتطوير دواء خاص لرواد الفضاء يساعدهم في النوم العميق خلال فترة الرحلات الطويلة بين الكواكب.

صرح أناتولي كوفتون رئيس مؤسسة الدراسات المتقدمة المعروفة باسم "FPI"، لوكالة "سبوتنيك" بأن الدواء الجديد سيجعل رواد الفضاء يغطون في نوم عميق على غرار السبات الذي تعيشه الدببة في فصل الشتاء "السبات الشتوي".

وتحدث كوفتون على ان الدواء سيسمح لرواد الفضاء بالنوم العميق خلال الرحلات الفضائية الطويلة، التي يقومون من خلالها بإكتشاف الكواكب.

© Sputnik . Valeriy Melnikov روسيا تساعد الصين على إنشاء مركز دولي لإعادة تأهيل رواد الفضاء

حيث يهدف الدواء بالمرتبة الأولى لخفض استهلاك الرواد للأكسجين و استهلاك الطاقة التي يملكونها، لإستخدامها لاحقا.

وتحدث كوفتون عن عدد من التجارب المخبرية التي أجريت على الدواء، حيث أظهرت التجارب الأولية إنخفاض لدرجة حرارة الجسم بالإضافة لتدفق الدم و إنخفاض في معدلات ضربات القلب.

بالإضافة لإنخفاض ملحوظ في كمية الأكسجين وتباطؤ في العمليات البيوكيميائية في الجسم.

يذكر بان مؤسسة الدراسات المتقدمة تأسست في عام 2012 لتعزيز الأبحاث و الدراسات الوطنية الروسية ، وهي تضم ثلاث تخصصات رئيسية، كيميائية، بيولوجية و معلوماتية.