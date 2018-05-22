"كوفر" لهاتف "الآيفون إكس" بوزن 10 كغ (صورة)

قدمت شركة " SoftBank" كوفر (جراب) لهاتف "الآيفون إكس" بوزن 10 كغ، وهو عبارة عن ثقالة حديد (دمبل)، وبهذه الطريقة أرادت الشركة الحد من استخدام الهواتف الذكية.

وتم تصنيع الكوفر من المعدن، ووفقا للقائمين على المشروع، فإن الكوفر الجديد سيساعد على التخلص من التأثير القاتل من استخدام الهواتف الذكية على الشباب.

В Японии создали 10-килограммовый чехол-гантелю для iPhone X https://t.co/70TYSun8aQ — что что (@aliik1421) May 22, 2018

وقدمت شركة آبل، في 12 أيلول/سبتمبر، الجيل الجديد من هواتفها الذكية، على وجه الخصوص، "آي فون أكس". وجرى عرض الجهاز مع لوحات زجاجية وعرض بدون إطار في لونين — الفضي والرمادي، ومجهز بمعالج "ايه11 بيونيك"، ويدعم تكنولوجيا الواقع المعزز.