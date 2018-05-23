أخيرا... "إنستغرام" تطرح ميزة "كتم" مشاركات أصدقاء... تعرف على طريقة تشغيلها

يواجه كثير من مستخدمي "إنستغرام" مشكلة، وتتعلق بأنه يوجد لديه أصدقاء، لا يرغب في "حظرهم" بصورة كاملة، وفي نفس الوقت، لا يرغب في الإطلاع على مشاركاتهم في الوقت الحالي، أو غير مهتم بمتابعتهم في فترة زمنية معينة.

وأتاح تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" حاليا ميزة وصفت بـ"المثالية"، في آخر تحديثات التطبيق على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بحسب مجلة "التايم" الأمريكية.

© Sputnik . Natalia Seliverstova إنستغرام يتحدى "أمازون"... ويطلق ميزة جديدة ماكرة

وتسمح تلك الميزة في "كتم" مشاركات أصدقاء بعينهم لفترة زمنية معينة، وأطلقت عليها لقب "Mute".

وتسمح تلك الخاصية بكتم القصص أيضا ليس مجرد منشورات الصور فقط، على إنستغرام.

ولمن يحتاج تلك الميزة الجديدة، يمكنه اتباع الخطوات التالية، لتفعيلها:

— إذا لم يصلك آخر تحديثات "إنستغرام" يمكنك أن تنتظره، فهو قد يستغرق أسابيع قليلة ليصل إليك.

— في حال وصولك التحديث يمكنك أن تستخدم خاصية "الكتم" الجديدة.

#Instagram now lets you mute accounts without unfollowing them 👇 pic.twitter.com/tVzI9Ubsqk — Larry Kim (@larrykim) May 22, 2018

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— كل ما عليك هو أن تقف على الحساب الشخص المستهدف، الذي تريد كتم منشوراته.

— ستجد مجموعة نقاط في أعلى يمين ملف المستخدم الخاص به، انقر عليها.

— ستظهر لك أيقونة جديدة باسم "Mute" يمكنك الضغط عليها لكتم كافة منشوراته وقصصه.

— في حال وددت في إزالة الـ"Mute"، يمكنك أن تذهب مرة أخرى لملفه الشخصي وقم بإزالة علامة "الكتم" من الملف.