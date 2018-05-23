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10:20 23 مايو/ أيار 2018
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    تحذير خطير... لحماية هاتفك احذف تطبيق "واتسآب" أو اتبع تلك الخطوات

    © REUTERS / Nacho Doce
    علوم
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    أصدرت هيئات ومؤسسات رسمية عديدة ما وصف بـ"التحذير الأخطر" لكافة مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

    ونشر موقع "عرب نيوز" السعودي الناطق باللغة الإنجليزية، قوله إنه على المستخدمين أن ينفذوا الخطوات الأمنية اللازمة، وإلا فليزيلوا التطبيق، حتى لا يكونوا عرضة لموجات من الهجمات الإلكترونية المتتالية على كافة مستخدمي "واتسآب".

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    ونشر الموقع تحذير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، والتي تحدثت فيها عن مجموعة من النصائح والتحذيرات لكافة مستخدمي "واتسآب" في المملكة، خاصة بعدما ازدادت خطورة تلك الهجمات.

    وجاءت نصائح وتحذيرات الهيئة على النحو التالي:

    — ضرورة تفعيل المستخدم لخاصية التحقق من خطوتين، لحماية حسابات "واتسآب" من أي اختراقات رقمية.

    — عدم النقر على أي رابط، حتى يتم التحقق من مصدر الرابط المرسل لك.

    — عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية، ورقم الهاتف الخاص بأي أي مواقع أو حسابات غير موثوقة بالنسبة لك.

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    © REUTERS / Dado Ruvic
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    إذن ماذا تفعل لتفعيل خاصية التحقق من خطوتين للحفاظ على أمان حسابك عبر "واتسآب":

    — ادخل إلى إعدادات "واتسآب"، ثم حدد أيقونة "الحساب" (Account).

    — اختر أيقونة "التحقق من خطوتين"، ثم حدد خيار "Ebable"، ثم ادخل الرقم السري المكونة من 6 أرقام.

    — لتعطيل تلك الميزة، تحتاج لأن ترسل عنوان بريدك الإلكتروني، ليرسل لك رابطا لتعطيل خاصية "التحقق من خطوتين".

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