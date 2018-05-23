ديدان عملاقة تغزو فرنسا (صور)

تتكاثر اللافقاريات بشكل لا جنسي، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الحيوانات المستنسخة لنفسها.

سبوتنيك . اخترقت الديدان آكلة اللحوم الإستوائية فرنسا وتهدد الكائنات الحية فيها، نحن نتحدث عن الديدان المفترسة المسطحة التي يمكن أن يصل طولها إلى متر، كما ورد في المجلة العلمية PeerJ

ووفقا للعلماء، تدمر الديدان الغازية ديدان الأرض المحلية والحيوانات الصغيرة الأخرى وبالتالي تنتهك العمليات الإيكولوجية الطبيعية، وقدمت هذه الديدان من آسيا وأفريقيا.

Bipalium vagum, Plathelminthe terrestre observé en 2015 à La Réunion par Edmond Grangaudhttps://t.co/t6YDxmK9qL pic.twitter.com/QUGG5VDyrD — Plathelminthe (@Plathelminthe4) April 22, 2018

وقال جان لوي جوستين من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس "لقد نجحنا الآن في جمع كل الأدلة على أن الأنواع الداجنة من الديدان قد "استولت"على كل أركان فرنسا". واعترف عالم البيئة بأنه أحصى الصور الأولى للديدان المسطحة الضخمة وظن أنها مزيفة.

وقرر جوستين وزملاؤه التحقق من المعلومات وذهبوا إلى أجزاء مختلفة من فرنسا للبحث عن مستعمرات من اللافقاريات، واتضح أن الديدان العملاقة بدأت في اختراق البلاد منذ حوالي 20 عامًا وانتشرت في جميع أنحاء فرنسا.