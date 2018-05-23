العلماء يبحثون عن وحش بحيرة لوخ نس عن طريق الحمض النووي

ذكرت صحيفة "Scotsman" الإسكتلندية أن مجموعة من العلماء ستقوم بجمع عينات من الحمض النووي من بحيرة لوخ نيس الإسكتلندية لتأكيد أو نفي وجود الوحش الأسطوري "نس".

وأضافت الصحيفة أن الحملة، التي سيقودها أستاذ جامعة نيوزيلندا، أوتاجو نيل جيميل، ستبدأ العمل في حزيران/ يونيو المقبل.

Youtube /Meow 1887 بالفيديو... توثيق وحش بحيرة لوخ نس الأسطوري

ويعتزم العلماء جمع وتحليل نحو 300 عينة من المياه من أجزاء مختلفة من البحيرة وعلى أعماق مختلفة. وأوضح أوتاجو أن جميع الكائنات الحية التي تعيش في البحيرة تترك حتما أجزاء من حمضها النووي على شكل حراشف أو جزيئات من الجلد أو ريش أو بول. وعندها سيتم تحليل العينات باستخدام تقنية تم تطويرها في إطار مشروع لفك الجينوم البشري.

سيتم مقارنة نتائج التحليل مع قاعدة بيانات جميع الأنواع البيولوجية المعروفة. ومن المتوقع أنه بحلول نهاية العام سيكون الخبراء قادرين عن الإفصاح عن نتائج الدراسة.

وأشار قائد الحملة أنه لا يؤمن بوجود هذا الوحش، لكنه سيسعد باختبار هذه الفرضية، لأن عملهم سيكون مساهمة مهمة في دراسة التنوع البيولوجي في بحيرة لوخ نيس.