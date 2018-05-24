"سامسونغ" تحقق أحلام مريديها بتلك المفاجأة السعيدة

إذا كنت من محبي ومريدي هواتف "سامسونغ" الحديثة، لكن دوما ما تجد صعوبة في اقتنائه بسبب سعره الباهظ الثمن، الذي يصل إلى نحو ألف دولار أو يتجاوزه، انتظر قليلا فالشركة الكورية الجنوبية تعد لك مفاجأة سعيدة.