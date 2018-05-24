"سامسونغ" تحقق أحلام مريديها بتلك المفاجأة السعيدة

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، ستسعى لتحقيق أحلام كل مريديها، بتقديمها مفاجأة سعيدة لهم.
وأوضحت أن الهاتف الجديد سيحمل اسم "إس لايت لوكسري" (S Light Luxury).
وسيكون الهاتف الجديد بشاشة لمسية بقياس 5.8 بوصة، وبدقة عرض فائقة الجودة FHD+.
Samsung officialise le Galaxy S Light Luxury 👉https://t.co/CswzRvC2wV— Galaxy Experience (@GExperienceFR) May 23, 2018
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وسيتم دعمه الهاتف بمعالج "سنابدراغون 660" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.
كما أن مفاجأة "سامسونغ" ستكون مقاومة للمباء والأتربة بمعيار "آي بي 68"، وكاميرا خلفية 16 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
Samsung Galaxy S Light Luxury: The Budget Galaxy S8 Coming To China — https://t.co/lTESbncXGq — #Technology pic.twitter.com/wyMDlHMsPJ— Gazette Review (@GazetteReview) May 21, 2018
ومن المتوقع أن يتم طرح هاتف "غلاكسي إس 8 لايت" الجديد بسعر يصل إلى 579 دولار أمريكي.
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