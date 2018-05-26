"ناسا" تعلن نبأ غير سار عن رائد فضاء أمريكي (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وفاة رائد الفضاء ألان بين، رابع رائد فضاء يهبط على سطح القمر، في إحدى مستشفيات مدينة هيوستن الأمريكية، اليوم السبت 26 مايو / أيار، عن عمر ناهز 86 عاما.

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن ألان بين هو رابع شخص نزل على سطح القمر عام 1969 خلال مهمة "أبولو — 12".

ونقلت وكالة "رويترز" عن جيم بريدنستين، مدير إدارة الطيران في وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " إن ألان بين، هو الذي قال إنه عاش أعظم حياة على وجه الأرض".

ولد آلان بين عام 1932، في ولاية تكساس الأمريكية، وحصل على درجة البكالريوس في العلوم من جامعة تكساس عام 1955، ثم التحق بمدرسة الطيران، وحقق آلان أرقاما قياسية في عدد ساعات الطيران التي تجاوزت 5500 ساعة طيران على مختلف الطائرات، قبل أن يبدأ رحلة العمل مع وكالة "ناسا" عام 1963.

وفي عام 1969 كان ضمن مهمة "أبولو — 12"، التي انطلقت إلى القمر، وظل يعمل في "ناسا" حتى تقاعد عام 1981.