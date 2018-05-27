العلماء يعلنون طريقة لإنقاص الوزن بشكل فعال بمساعدة "العلكة"

وقال العلماء في نتائج دراستهم أن مضغ العلكة أثناء المشي يؤدي إلى مكافحة البدانة، بينما يزيد من استهلاك الطاقة، وبالتالي يعود بالفائدة على جسم الإنسان.
وقامت كلتا المجموعتين بنشاطات فعالة بعد ساعة من الراحة، وأثناء التجربة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب لدى الرجال والنساء أثناء الراحة والحركة، وقد تم مراعات المسافة المقطوعة واستهلاك الطاقة وغيرها من المعطيات في الاعتبار.
ولوحظ أن انقباض عضلة القلب لدى المجموعة الأولى أقل بمرتين عما هو لدى المجموعة الثانية، حيث تم ملاحظة أفضل النتائج لدى كبار السن.
ويقول القائمون على الدراسة إن مضغ العلكة أثناء المشي يوفر للمسنين فرصة للمشي لمسافات أكبر.
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