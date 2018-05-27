العلماء يعلنون طريقة لإنقاص الوزن بشكل فعال بمساعدة "العلكة"

أجرى علماء يابانيون، من جامعة واسيدا في طوكيو، دراسة على تأثير مضغ العلكة على وزن الإنسان، وقاموا بنشر نتائجهم في المجلة العلمية "Journal of Physical Therapy Science".

وقال العلماء في نتائج دراستهم أن مضغ العلكة أثناء المشي يؤدي إلى مكافحة البدانة، بينما يزيد من استهلاك الطاقة، وبالتالي يعود بالفائدة على جسم الإنسان.

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وقسم الباحثون المتطوعون إلى مجموعتين، حيث ضمت كل مجموعة عددا من النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21-69 سنة. وتم تقديم للمجموعة الأولى علكة وطلب منهم أن يقوم بمضغها لمدة 15 دقيقة أثناء قيامهم بالمشي، بينما تم تقديم مسحوق خاص، يحتوي على نفس المكونات للمجموعة الثانية.

وقامت كلتا المجموعتين بنشاطات فعالة بعد ساعة من الراحة، وأثناء التجربة قام العلماء بقياس معدل ضربات القلب لدى الرجال والنساء أثناء الراحة والحركة، وقد تم مراعات المسافة المقطوعة واستهلاك الطاقة وغيرها من المعطيات في الاعتبار.

ولوحظ أن انقباض عضلة القلب لدى المجموعة الأولى أقل بمرتين عما هو لدى المجموعة الثانية، حيث تم ملاحظة أفضل النتائج لدى كبار السن.

ويقول القائمون على الدراسة إن مضغ العلكة أثناء المشي يوفر للمسنين فرصة للمشي لمسافات أكبر.