"واتسآب" تختبر حلا نهائيا لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها

ونشر موقع "واتسآب بيتا إنفو" التقني المتخصص في أخبار "واتسآب"، تقريرا يفند فيه عددا من المزايا التي سيختبرها التطبيق في نسخة "بيتا" الجديدة.

ولكن لن تظهر تلك الميزة الجديدة في نسخة "بيتا" الحالية لدى مستخدمي "واتسآب" ، لأنها لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع أن تظهر في المستقبل القريب على نسخة "بيتا"، ثم يتم تعميمها على كافة المستخدمين في وقت لاحق.

وتتيح الميزة الجديدة، إمكانية أن يضع المستخدم على لوحة الإشعارات الخاصة بهاتفه خيارات متعددة بدلا من مجرد الرد، حيث تظهر له إما تصنيفها كـ"مقروءة" (Mark as read) أو تجاهل (Ignore) تلك الرسائل على "واتسآب" بشكل كامل، حتى لا يأتيك إشعارات أخرى من المستخدم، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وسيظهر الخيارين الجديدين بجانب خيار الرد الحالي على تطبيق "واتسآب".

WhatsApp Spotted Testing Mark as Read, Mute Buttons for Notifications https://t.co/DLJCpc4zbt pic.twitter.com/3wvjwNudy8 — TechvsGadgets (@TechvsGadgets) July 14, 2018

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ومن شأن الميزة الجديدة، وفقا لـ"واتسآب"، أن تحد من انتشار "الروابط المشبوهة"، حيث يظهر لهم بجانب الخيارين، رسالة تشير إلى أنه قد يكون الرابط المرسل "مشبوه" أو يحتوي على رسائل "غير موثوق" فيها.