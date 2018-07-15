"غوغل كروم" توجه "صدمة كبرى" لكل مستخدمي الهواتف الذكية

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية وجهت "صدمة كبرى" لكافة مستخدمي متصفحها "غوغل كروم" على الهواتف الذكية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه "المفاجأة السيئة"، أو "الصدمة الكبرى"، التي وجهتها "غوغل كروم" إلى كافة مستخدمي الهواتف الذكية.

© Photo / Pixabay غوغل تطلق خدمة جديدة لمستخدمي أندرويد من دون إنترنت

وأوضحت المجلة الأمريكية قائلة إن التحديث الأخير من " غوغل كروم "، يستهلك نحو 13% كاملة من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" الخاص بالهواتف والحاسبات اللوحية الخاصة بالمستخدمين.

وكان المتصفح "غوغل كروم"، في السابق يستهلك ما يصل إلى 5% فقط من "الرام" الخاصة بأجهزة مستخدميها.

وقالت المجلة الأمريكية إن هذا سيكون بمثابة "صدمة" لمعظم مستخدمي "غوغل كروم"، خاصة وأن محرك بحث "غوغل" يسيطر على نحو 60% من حصة سوق محركات البحث ومتصفحات الإنترنت حول العالم.

ويعد ذلك الأمر مشكلة كبيرة لمعظم متصفحي "غوغل كروم"، لأن معظم الأجهزة التي تستخدمها تكون بذاكرة وصول عشوائي ما بين 4 إلى 8 غيغابايت.

Google Chrome Has A Nasty Surprise — Forbes https://t.co/ZdUIhrqvnY pic.twitter.com/dsTzqoNm79 — Gregg H (@fxanim8or) July 15, 2018

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وعزت "غوغل" هذا التحديث الجديد، إلى متطلبات ضرورية لزيادة أمان المتصفح من أي ثغرات أمنية خطيرة، لعزل المتصفح عن أي عوامل خارجية قد تؤدي إلى اختراقه.