هل هناك عناكب على كوكب المريخ... "ناسا" ترد

نشرت وكالة "ناسا" مؤخرا، صورا تظهر وجود عناكب على كوكب المريخ، إلا أنها لم توضح متى عاشت هذه الكائنات على سطح الكوكب الأحمر.

ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن هذه العناكب، هي عبارة عن مواد متراكمة تكونت عبر عمليات طبيعية.

التقطت الصور بواسطة مركبة استكشاف المريخ التابعة لناسا Mars Reconnaissance Orbiter، والتي كشفت عن منطقة قريبة من القطب الجنوبي، وقالت "ناسا" تعليقا على الصور "هذه ليست عناكب حقيقية".

​وتابعت "تتشكل هذه الأكوام اللامعة التي تشبه العناكب عندما يسخن جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود تحت سطح الكوكب ثم يتصاعد".

NASA may have accidentally burned evidence of aliens on the Mars 50 years ago https://t.co/esJ9w4pT6O pic.twitter.com/DkniYhm7dW — Mirror Tech (@MirrorTech) July 16, 2018

​وتشبه هذه العملية الجليد الجاف على الأرض، وهي غير مرئية، ويتصاعد خلالها جليد ثاني أكسيد الكربون على المريخ عند ارتفاع درجة حرارته، ويتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية، ويصبح الغاز محاصرا تحت سطح الكوكب.

Obsess https://t.co/5blA2JYjZI Space Photos of the Week: Mars Has Spiders in the Springtime https://t.co/qRFHQaTS8X Obsess https://t.co/1znXLmXXGX pic.twitter.com/Y3WvG7R7Ka — Ahmed Rasmi Serougi (@ahmed_serougi) July 14, 2018

​ويتكون بعد ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون المحاصر تحت الضغط، وفي النهاية يصبح قويا بما يكفي لاختراق الجليد كطائرة تنفث الغبار، ويترك الغاز المتصاعد وراءه هذه المظاهر الشبيهة بالعناكب، محفورة في سطح الكوكب.