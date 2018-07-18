اكتشاف ألف تريليون طن من الألماس في باطن الأرض

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية دراسة قام بها فريق من باحثي متعددي التخصصات، استخدموا تقنيات المسح السيزمي، اكتشفوا من خلالها أن باطن الأرض يحتوي على كميات مهولة من حجر الألماس، تصل إلى كوادريليون طن (أي ألف تريليون طن)، وهو ما يناقض ما هو معروف عن ندرة الألماس.
وتستخدم التقنية السيزمية موجات صوتية تتغير سرعتها عند المرور في باطن الأرض وفقًا لما تمر به من تركيب التربة ودرجة حرارة وكثافة الصخور والمعادن، ومن خلال تلك التقنية تبين وجود كتل مهولة من الصخور على شكل أهرامات مقلوبة تبين أنها أكثر برودة وأقل كثافة من الصخور المحيطة بها.
ومن المعروف لدى العلماء الموجات الصوتية تمر من خلال الألماس بضعف سرعة مرورها خلال غيره من الصخور، ما يؤكد نظرية العلماء عن أن تلك الجبال المقلوبة هي بالفعل جبال من الألماس.
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