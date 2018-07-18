"سامسونغ" تحضر لمنتظري "غلاكسي إس 10" مفاجأة فريدة من نوعها

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تحضر مفاجاة "فريدة من نوعها" لجميع منتظري هاتفها الجديد "غلاكسي إس 10".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "سامسونغ" تجهز لجمية مرتقبي "غلاكسي إس 10" قارئ بصمة أصابع، مدمجة في الشاشة ولن يكون بها مستشعرا منفصلا، كما يحدث في معظم هواتفها الذكية السابقة.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID التفاصيل الكاملة لقنبلة "سامسونغ غلاكسي" المزلزلة لعالم الهواتف الذكية

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن 3 نسخ من هاتفها " غلاكسي إس 10" بأحجام 6.1 بوصة، و6.4 بوصة، و5.8 بوصة، والنسخة الأخيرة الوحيدة، التي ستكون مزودة بمستشعر بصمة أصابع، ولن يتم دمج المستشعر في شاشة الهاتف الذكي.

وأشارت التقارير إلى أن بصمة الأصابع المدمجة في الشاشة، تم توفيرها من قبل شركة "كوالكوم" الأمريكية.

كما سيتم دعم النسخ الثلاث من هاتف "غلاكسي إس 10" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 غيغابايت، وببطارية ذات قدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

Samsung’s Galaxy S10 might come in three sizes, with an in-display fingerprint sensor https://t.co/KSI58hH6Sz pic.twitter.com/zsHG1Rsbjl — The Verge (@verge) July 17, 2018

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ومن المتوقع أن تدعم "سامسونغ" كذلك الكاميرا الأمامية لهاتفها "غلاكسي إس 10" بمستشعرات، تمكنها من مسح الوجه بطريقة ثلاثية الأبعاد، بصورة مماثلة لتلك التقنية التي تدعم هاتف "آيفون X" الشهير.