طريقة سحرية لإخفاء "مقاطعك المحرجة" على "يوتيوب"

تشعر بالإحراج أو القلق عندما يجلس ابنك على حسابك بمنصة "يوتيوب"، لأنه يمكن أن يشاهد فيديوهات قد تكون غير مناسبة لسنه أو تضعك في إحراج أمامه.

كشفت "يوتيوب" النقاب عن خاصية جديدة مثيرة، تمكن أي مستخدم من "التخفي"، وعدم إظهار مقاطع الفيديو التي شاهدها مسبقا لأي شخص آخر على المنصة، بحسب موقع "فون وورلد" التقني المتخصص.

ويتيح يوتيوب ، في خاصية "التخفي (Icognito) على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، الجديدة إمكانية عدم إظهار "تاريخك" من مقاطع الفيديو.

طريقة تشغيل تلك الخاصية:

— شغل تطبيق "يوتيوب"، ثم اذهب إلى صورة حسابك.

— ادخل إلى إعدادات الحساب الخاصة بك.

— اختر أيقونة "تفعيل تشغيل خاصية Icognito".

— إذا ما رغبت في العودة إلى حسابك العادي وإغلاق خاصية "التخفي"، اذهب لنفس الأيقونة، واضغط على أيقونة "إلغاء تفعيل الخاصية".

How to Use Incognito Mode on YouTube https://t.co/0oCLpH357C pic.twitter.com/Fv3Pu1qcKm — Mod Apk (@Mod_Apk_Mod) July 12, 2018

في حالة عدم وجود تحديث "يوتيوب" على هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

— اذهب إلى خيار " Library".

— ثم اذهب إلى خيار " History".

— اضغط على أيقونة History Settings، لتعديل إعدادات مقاطع الفيديو، وجعلها مخفية.

— إذا ما أردت العودة إلى الحالة الطبيعية مر بنفس الإجراءات وألغ تفعيل "التخفي".