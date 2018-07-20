تسجيل
17:53 20 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    العقم لدى النساء

    عجز العلماء عن مقاومتها... بكتيريا تصيب بالعقم

    TWITTER
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    حذر الأطباء البريطانيون من وجود بكتيريا جديدة، تسبب العقم عند الرجال، والتي رجحوا من أنها قد تصبح "الضربة القوية التالية التي يصعب علاجها".

    وأشاروا إلى أن العدوى البكتيرية، "Mycoplasma genitalium" أو "M. genitalium" تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويمكن أن تسبب مشاكل في مجرى البول والرحم وقناتي فالوب، ويمكن أن تؤدي تلك الالتهابات في النهاية إلى العقم، بحسب مجلة" هيلث" الأمريكية.

    كما أنه تكمن خطورة بكتيريا "M. genitalium" في أنها مقاومة لكل المضادات الحيوية.

    ولمعرفة المزيد عن هذا المرض المتسلل، تقول الطبيبة ليزا مانهارت، أستاذة علم الأوبئة في جامعة واشنطن، والتي ظلت تبحث عن هذه البكتيريا لأكثر من 15 عاما: "إن بكتيريا "MG" تم رصدها للمرة الأولى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، باعتباره سببا في التهاب الإحليل الذكوري، والذي يؤدي إلى إفرازات من القضيب وآلام عند التبول.

    علماء
    © Sputnik . Ольга Гришина, Рустам Бузанов
    اكتشاف طريقة جديدة لعلاج العقم عند الرجال
    وبالنسبة للنساء، فأشارت مانهارت إلى أن الدراسات أظهرت أن بكتيريا "MG" مرتبطة بالتهاب عنق الرحم، والتهاب الحوض، والعقم.

    كاما أن بكتيريا "MG" أكثر شيوعا من مرض السيلان، وأقل شيوعا من الكلاميديا، إذ يقدر أن حوالي 2٪ إلى 4٪ من سكان الولايات المتحدة مصابون بهذه البكتيريا، بحسب مركز السيطرة على الأمراض في عام 2015.

    كيف يتم تشخيص بكتيريا "M. genitalium" ومعالجتها؟

    في بريطانيا وبلدان أخرى، تتوفر اختبارات لتشخيص بكتيريا  "MG"، ولكن في الولايات المتحدة أصبح التشخيص أكثر صعوبة، لأنه لابد أن تكون الاختبارات معتمدة من قبل "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"، ولا توجد حاليا سوى شركتان حاصلتان على موافقة منها، ومن المتوقع أن يتحقق من 12 18 شهرا القادمين، كما تقول دكتورة ليزا مانهارت.

    وفيما لفتت إلى أن صعوبة تشخيص بكتيريا "MG" عند النساء، هي أن أعراضه تكون مشابهة للكلاميديا، والتي تتمثل في ألم في منطقة الحوض وحمى وإفرازات، ونزيف بين فترات، فشددت أنه من الممكن رصده في أنه مقاوم للمضادات الحيوية التي يستخدمها الأطباء لعلاج الكلاميديا (عادة أزيثروميسين).

    وتنصح الدكتورة مانهارت النساء، بالذهاب إلى أطبائهن لأن لديهم إرشادات يمكن أن تساعدهن في إجراء تشخيص دقيق، كما تقول، ووصف الأدوية المناسبة لهن.

    وترى مانهارت أن أفضل طريقة يمكن للنساء والرجال أن يحموا بها أنفسهم من تأثيرات "MG" هو منع العدوى من الوصول إليهم في المقام الأول، وذلك بممارسة الجنس الآمن واستخدام الواقي الذكري.

    انظر أيضا:

    البشرية مهددة بالانقراض بسبب ضعف الخصوبة
    روسية تحتفظ بالرقم القياسي في الخصوبة
    كيف يؤثر الصوم على الخصوبة الجنسيّة عند الزوج
    الكلمات الدلالية:
    علوم, أمراض, بكتيريا, العقم, صحة, طب, أمريكا, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Spray Fury، للمصورة ميليسا باريللي، الحائزة على المركز الأول في فئة أطفال
    الفائزون بجوائز أفضل تصوير بواسطة آيفون لعام 2018
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك