تسريب خطير... "سامسونغ" تخطط لقتل أحد أبرز هواتفها

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لقتل وإنهاء أحد أبرز سلسلة هواتفها ألا وهي "غلاكسي إس".

وأشار الموقع التقني إلى أن " سامسونغ " تخطط لأن تدمج سلسلة هواتف "غلاكسي إس" مع سلسلة الشهيرة "غلاكسي نوت".

وسيتم تزويد هواتف سلسلة "سامسونغ غلاكسي إس" المرتقبة بنفس القلم الإلكتروني "إس بين" المعروف به سلسلة "غلاكسي نوت" ليتم تمهيديا إنهاء خدمات هواتف "غلاكسي إس" والاكتفاء بهواتف "غلاكسي نوت".

ويشير الموقع إلى أن "سامسونغ" اتخذت هذا القرار بناء على ما توصلت إليه من دراسات للسوق، حيث أن حصة الشركة في سوق الهواتف الذكية، بدأت تتقلص، بسبب ارتفاع سعر هواتفها، خاصة وأنها تطلق دوما هاتفين أو أكثر ذات مواصفات فائقة، أحدهم من سلسلة "غلاكسي إس" والآخر من سلسلة "غلاكسي نوت".

Samsung is planning to merge the Galaxy S line with the Note one https://t.co/MQ848EwH4p pic.twitter.com/YGJ6QyBji0 — GSMArena.com (@gsmarena_com) July 20, 2018

​واكتشف البائعون الصينيون مثلا أن حصة "سامسونغ" من سوق الهواتف الذكية تقلصت العام الماضي، بسبب إطلاقها هاتفي "غلاكسي إس 8 بلس" و"غلاكسي نوت 8"، خاصة وأن "غلاكسي نوت 8" بدأ يأكل من حصة "غلاكسي إس 8 بلس"، ولم يؤثر بصورة قوية على حصص الشركات المنافسة.