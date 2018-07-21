"واتسآب" يطلق ميزة جديدة تجعلك أكثر حماية من "المشبوهة"

وقال موقع "وا بيتا إنفو" التقني المتخصص إن نسخة "بيتا" من تطبيق "واتسآب" على نظام تشغيل "أندرويد" يحمل تحديثا جديدا يحمي حسابات المستخدمين من "الروابط المشبوهة".

© Photo / Pixabay "واتسآب" تختبر حلا نهائيا لإيقاف أي إزعاج لمستخدميها

ويسمح الإصدار التجريبي الجديد " واتسآب "، الذي سيكون متاحا لجميع المستخدمين في وقت لاحق، باكتشاف ما إذا كان هناك رابط تم تلقيه على أنه "مريب".

كما أن "واتسآب" يحذرك مرة أخرى، إذا ما حاولت فتح الرابط "المشبوه" هذا، ما يمنح المستخدمين مزيد من الأمان على حساباتهم وهواتفهم.

لكن لتفعيل تلك الميزة الجديدة عليك أن تقوم بتلك الخطوات الهامة:

— حمل تحديث بيتا الجديد من واتسآب برقم 2.18.221.

#WhatsApp is globally rolling out its Suspicious Link Detection feature for Android https://t.co/HIquTku5xe pic.twitter.com/ebgCZQzSBq — Sushan Sharma (@iamsushansharma) July 20, 2018

​— أنشأ نسخة احتياطية من سجل الدردشات الخاصة بك على واتسآب.

— ادخل على الإعدادات بحسابك على واتسآب وفعل خاصية التعرف على الروابط المشبوهة.