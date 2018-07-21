تسريبات تكشف المستور عن منتج "سامسونغ" الأحدث

كشفت تقارير صحفية تسريبات جديدة حول أحدث المنتجات، التي تجهزها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

وأوضح موقع "جي إس آرينا" التقني المتخصص أن "سامسونغ" تجهز لإطلاق نسختين من ساعتها الذكية الأحدث "غلاكسي ووتش".

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وأظهرت التسريبات، التي حصل عليها الموقع من وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، أن ساعات "غلاكسي ووتش" ستكون في حجمين مختلفين لشاشتها.

وستأتي إحدى ساعات "سامسونغ" بشاشة مستديرة بمقاس 1.19 بوصة، وأخرى مستديرة أكبر حجما بقياس 1.3 بوصة.

وسيتم دعم النموذجين بنظام الجيل الرابع للاتصالات LTE، وتقنيات إنترنت لاسلكي "واي فاي" عالية السرعة، من دون الكشف عن باقي مواصفات الساعات الذكية، التي ستدعم الاستخدامات الرياضية والراقية على حد سواء.

The rumored Samsung Galaxy Watch will come in two sizes https://t.co/3Dgq0gVzHU pic.twitter.com/pNTGeLbezj — James Peters (@jamespeters168) July 21, 2018

​ومن المتوقع أن يتم إطلاق الساعتين الذكيتين الجديدتين إلى جانب ساعة "سامسونغ غلاكسي نوت 9" في 9 أغسطس/آب المقبل، أو قد يتم تأخيرهما إلى موعد إطلاق هاتف سامسونغ الآخر "غلاكسي X" في معرض IFA بالعاصمة الألمانية برلين.