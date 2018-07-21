علماء: الإنسان ظهر على الأرض بفضل القمر

أعلن علماء أن أول شخص ظهر على كوكب الأرض كان بفضل القمر، حسب موقع "ToDay News Ufa".

ووفقا للمعطيات، فإن الحياة على الأرض نشأت في البحر، حيث حدث ذلك منذ حوالي 750 مليون سنة. عندما عاشت الكائنات الحية في مياه المحيطات ولم تخرج إلى اليابسة.

© Photo / CC اكتشاف يدحض نظرية تطور الإنسان من القرد

وكل شيئ تغير بسبب القمر، وخصوصا حادثتي المد والجزر، والذي يلعب القمر دورا أساسيا بهما. منذ حوالي 430 مليون سنة، كان القمر أقرب بكثير إلى الكوكب الأزرق، ووفقا لبعض التقديرات، كان أقرب بمرة ونصف عما هو الآن، وهذا أدى إلى مد وجزر أقوى من الآن، وبالتالي فإن بعض الكائنات الحية البحرية بقيت على اليابسة، وفق موقع " وان ".

إلا أن معظم الكائنات الحية انتهى بها المطاف إلى الهلاك، ولكن تلك الحيوانات التي استطاعت البقاء على قيد الحياة، وضعت حجر الأساس للحياة على الأرض.