محطة مزودة بنظام حفر يصل إلى 4 متر إلى القمر قريبا ضمن البرنامج الفضائي الروسي

أعلن رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين، اليوم الاثنين، أن محطة أوتوماتيكية قمرية مجهزة بنظام حفر أرضي لعمق يصل إلى أربعة أمتار يمكن إنشاؤها في روسيا في المستقبل، حيث يقوم خريجو مركز "سيريوس" التعليمي بالفعل بتطوير مثل هذه التقنيات.

سوتشي — سبوتنيك. وقال روغوزين أثناء زيارة المركز التعليمي "سيريوس" في سوتشي: "اليوم أظهروا تقنيات مثيرة للاهتمام تتعلق بصنع آلة حفر في القمر… هذه فرصة لاستخدام الحفر التحتي إلى عمق يصل إلى أربعة أمتار… سنأخذه بسرور، وسأوصي به لتكييفه إلى مرحلة إنشاء جهاز محدد".

© Sputnik . Роман Соколов إعلان جديد من وكالة الفضاء الروسية

وأضاف رئيس شركة "روس كوسموس" أن، " سيريوس " ستشارك في تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة لاستشعار الأرض عن بعد وقياس الإشعاع.

وأعرب روغوزين، عن اعتقاده بأن مثل هذه الأقمار الصناعية تحتاج إلى أن تُنشأ بمورد صغير معروف، بحيث أن التواجد في المدار للأقمار الصناعية التي لا تزال فعّالة من العينات القديمة لا يشكك في جدوى إنشاء أقمار جديدة ذات خصائص محسنة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، ووفقا لبرنامج الفضاء الاتحادي، تخطط لإرسال محطة "لونا —27" إلى القمر في عام 2022. كما سيتم تجهيزها بآلة الحفر، ولكن مع إمكانية الحفر فقط على عمق مترين.

هذا ومن المقرر إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة لتلاميذ مركز سيريوس" للأطفال الموهوبين، من محطة الفضاء الدولية وكذلك حملها على الصواريخ المرتبط بالأجهزة الأخرى.

والجدير بالذكر انه تم إنشاء المركز التعليمي للأطفال الموهوبين "سيريوس" بناء على مبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في آذار/ مارس 2013، واقترح رئيس الدولة نقل جزء من المباني في الحديقة الأولمبية، الواقعة في الأراضي على ساحل البحر الأسود، إلى المركز الرياضي الجديد للأطفال.