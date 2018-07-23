أول عملية لزراعة الرحم في الشرق الأوسط يجريها طبيب عربي

وقال الدكتور الصمادي إن المريضة كانت تعاني من عدم وجود رحم لأسباب خلقية، وكانت تبحث عن فرصة للحمل إلا أن عدم وجود الرحم منعها من ذلك.
وكشف الطبيب الصمادي أن الرحم الذي تمت زراعته تم أخذه من والدة المريضة مشيرا إلى أنها الطريقة الأسلم لمثل هذه الحالات.
لافتا إلى أن المريضة خضعت لمرحلة علاج حثيثة تحت إشرافه وهي حاليا تنتظر فترة النقاهة اللازمة قبل إجراء عملية زرع الأجنة المخزنة أصلا للمريضة والمأخوذة من مبيضها.
وأكد الصمادي أن عدد حالات زراعة الرحم التي أجريت في العالم لغاية الآن لم تتجاوز العشرين، وتعتبر المريضة الأردنية الأولى التي تجرى لها مثل هذه العملية على مستوى المنطقة."
وبهدف منح الأمل للكثير من السيدات اللواتي يسعين للحمل الطبيعي، أعلن الصمادي تشكيل فريق أردني بقيادته لإجراء مزيد من هذه العمليات مستقبلا.
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