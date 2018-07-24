بالصور... اكتشاف يغير معتقدات العلماء حول الديناصورات العملاقة

كشف علماء عن عثورهم في شمال غربي الأرجنتين على حفرية أقدم الديناصورات العملاقة المعروفة، وهو من ذوات الأربع أرجل وتغذى على النباتات وتميز برقبة متوسطة الطول وذيل طويل.

© REUTERS / Toru Hanai حفريات تكشف أسرار جديدة مثيرة عن "عالم الديناصورات"

وذكر العلماء أن الديناصور، الذي يسمى "إينجنتيا بريما" أو "العملاق الأول"، وصل طوله إلى عشرة أمتار وكان وزنه عشرة أطنان تقريبا وعاش قبل نحو 210 ملايين سنة في العصر الترياسي. بحسب ما ذكرته "رويترز".

وكان الديناصور "إينجنتيا" أول أعضاء سلالة أطلق عليها سوروبود انضم لها فيما بعد بعض أكبر مخلوقات الأرض مثل الأرجنتينوسورس وديناصور دريدنوتس.

وقالت سيسليا ابالديتي من جامعة سان خوان في الأرجنتين والتي قادت الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر إيكولوجي أند ايفولوشين": نرى في الديناصور إينجنتيا بريما أصل التعملق والخطوات الأولى التي أدت بعد أكثر من 100 مليون عام إلى ظهور ديناصورات من فصيلة سوروبود وصل وزنها إلى 70 طنا على غرار تلك التي عاشت في باتاجونيا.

كان أول ظهور للديناصورات في مراحل مبكرة من العصر الترياسي قبل 230 مليون عام تقريبا.

وكانت الديناصورات الأولى متوسطة الحجم وتختلف تمام الاختلاف عن الديناصورات الضخمة التي ظهرت فيما بعد في العصرين الجوراسي والعصر الطباشيري.

وكان العلماء يعتقدون أن أول الديناصورات العملاقة ظهر قبل 180 مليون عام تقريبا.

وعثر على حفرية الديناصور إينجنتيا في منطقة سان خوان بالأرجنتين.