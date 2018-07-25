"واتسآب" يغير من تطبيقه على "آيفون" بصورة شاملة... تعرف على التحديثات

طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تحديثا جديدا لحاملي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" من "آيفون" و"آيباد".

وأضافت "واتسآب"، بحسب موقع "وا بيتا إنفو" التقني المتخصص، مجموعة من التحسينات الكبيرة، التي ستغير من شكل التطبيق على هواتف "آيفون".

ويحتوي التحديث الجديد لـ" واتسآب "، الذي يحمل رقم 2.18.80، تحسينات متعلقة بتحسين ظهور "الإشعارات" بشكل ملحوظ، عما سبق.

ويوضح الموقع التقني أنه من خلال التحديث الجديد على "واتسآب"، يمكن أن يتحكم المستخدم في بعض الوسائط، التي يتلقاها عبر تطبيقه.

ويدعم التحديث الجديد على "واتسآب" إمكانية رؤية الإشعارات المتعلقة بوجود صور وملفات "صور متحركة" (GIF) تلقاها، وبعض الروابط أو الصور التي تكون عبارة عن محتوى إعلاني، وإذا ما رغب في تحميلها مباشرة على هاتفه.

كما يمكن "واتسآب" الجديد المستخدم من أن ينزل جميع "الوسائط المتعددة" مباشرة إلى هاتفه، عن طريق الدخول إلى قسم "الإعدادات" والضغط على زر "تنزيل تلقائي" (Autodownload).

WhatsApp version 2.18.80 introduces a media preview extension for iOS users https://t.co/4bzoNaELph — techvu (@jbkavungal) July 25, 2018

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كما يوفر "واتسآب" الجديد أيضا إمكانية عدم تحميل "الوسائط" عن طريق الضغط على خيار "نظرة خاطفة" (Pop)، ما يسمح بعدم تحميل تلك الوسائط مباشرة إلى هاتفك، إلا بعد اطلاعك عليها أولا، ومن ثم يتم تحميلها في حال رغبتك بذلك الأمر.