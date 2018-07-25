العثور على أول مصدر للمياه السائلة في المريخ

توصل العلماء أخيرا إلى اكتشاف خطير، يعزز من فكرة إيجاد حياة على كوكب المريخ، والعثور على بديل آخر لكوكب الأرض.

وتشير الدراسة الجديدة، إلى أنها عثرت على بحيرة ضخمة من المياه المالحة، في عمق كوكب المريخ، وهو ما يحيي من جديد إمكانية العثور على حياة على "الكوكب الأحمر"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتوصل العلماء إلى البحيرة، بعدما تلقوا إشارات رادار من المركبة الفضائية "مارس إكسبريس"، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، على مدار 3 سنوات، والتي نبعت من منطقة قريبة من القطب الجنوبي المريخي.

وتشير نتائج الإشارات، إلى وجود خزان يبلغ طوله 20 كيلومترا، ويقع تحت الجليد، الذي تبلغ سماكته نحو 1.5 كيلومتر.

ولكن لم يحدد الباحثون في دراستهم، ما إذا كان الاكتشاف عبارة عن بركة تحت الأرض أو مجرد طبقة من الرواسب الطينية.