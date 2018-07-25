العثور على أول مصدر للمياه السائلة في المريخ

وتشير الدراسة الجديدة، إلى أنها عثرت على بحيرة ضخمة من المياه المالحة، في عمق كوكب المريخ، وهو ما يحيي من جديد إمكانية العثور على حياة على "الكوكب الأحمر"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتشير نتائج الإشارات، إلى وجود خزان يبلغ طوله 20 كيلومترا، ويقع تحت الجليد، الذي تبلغ سماكته نحو 1.5 كيلومتر.
ولكن لم يحدد الباحثون في دراستهم، ما إذا كان الاكتشاف عبارة عن بركة تحت الأرض أو مجرد طبقة من الرواسب الطينية.
Huge news: Water is buried beneath Martian landscape, study says https://t.co/yQBJUdz9QP pic.twitter.com/jZFnXqeVVj— Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) July 25, 2018
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