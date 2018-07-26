الإفصاح عن موعد اقتراب المريخ لمسافة قياسية من الأرض

كشفت مجلة " Sky & Telescope" أن اليوم الأخير من شهر تموز/ يوليو سيقترب المريخ لمسافة قياسية من الأرض، حيث سيكون على بعد 57.5 مليون كم فقط. ونتيجة لذلك، فإن الكوكب الأحمر سيكون ألمع "نجم" في السماء.

© Photo / NASA/JPL-Caltech/University of Arizona هل هناك عناكب على كوكب المريخ... "ناسا" ترد

وقالت، ديانا هانيكاينين ، عالمة الفلك في جامعة هلسنكي (فنلندا): "إذا نظرتم إلى المريخ في ليلة يوم 31 تموز/ يوليو بعد غروب الشمس، فلن تستطيعوا معرفة الكوكب، لأنه سيصبح متوهجا لدرجة كبيرة، وأن توهجه البرتقالي المائل للاحمرار من المستحيل تفويته".

ولن ينتهي "الموعد" بين الأرض والمريخ عند ذلك، حيث سيبقى الكوكبان قريبان من بعضهما بعضا إلى آخر الصيف، وسوف تبدأ المسافة بالتمدد في شهر أيلول/ سبتمبر.

ويشار إلى أنه هذه المسافة ليست الأقرب في تاريخ الكوكبين، حيث اقترب الكوكب الرابع من النظام الشمسي في آب/ أغسطس من عام 2003 لمسافة 55.7 كم، وكانت أقرب مسافة مسجلة منذ وجود البشرية.