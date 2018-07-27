اختراع جديد لـ"سامسونغ" يحل مشكلة يعاني منها الكثيرون

نجحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في اختبار شاشتها الجديدة غير القابلة للكسر، بحسب ما نشرت الشركة على الموقع الرسمي لها.

أعلنت الشركة عن نجاح تجربتها على الشاشة الجديدة المعروفة باسم "OLED"، و غير القابلة للكسر.

وتتميز الشاشة الجديدة التي يستخدم فيها طلاء من البلاستيك المقوى بدلا من الزجاج.

© AP Photo / Richard Drew تسريب صورة لاختراع جديد يجعل سامسونغ تتقدم خطوة على آبل

وبحسب الشركة، فإن هذا الطلاء مثالي للأجهزة المحمولة ليس فقط لخاصية أنه غير قابل للكسر، وإنما للخصائص المتعلقة بالشفافية والصلابة والتي تظهره كأنه من الزجاج الحقيقي.

وخضعت الشاشة الجديدة لعدد من الاختبارات ومنها العسكرية، كتلك المستخدمة في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث لم تتأثر الشاشة بسقوطها من ارتفاع 1.2 متر و1.8 متر،

كما تحملت درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 71 درجة مئوية، ودرجات حرارة منخفضة وصلت إلى 32 درجة مئوية تحت الصفر.

وتعتزم الشركة الكورية استخدام هذا النوع من الشاشات في أجهزتها الإلكترونية الجديدة وأجهزتها المستقبلية والألعاب والأجهزة العسكرية وأجهزة الكمبيوتر.