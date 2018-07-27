بالفيديو... أطول خسوف للقمر في القرن الـ21

كانت المنطقة العربية على موعد اليوم الجمعة، مع ظاهرة فلكية نادرة.

وبدأ خسوف طويل للقمر اليوم، بعد أن حجبت الأرض ضوء الشمس عن سطح القمر لوجودهما على استقامة واحدة.

ويعتبر خسوف اليوم الأطول في القرن الـ21، ويستمر لمدة 103 دقائق.

ويمكن خلال وقت الخسوف أن يرى كوكب المريخ بالعين المجردة.