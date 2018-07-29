الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الإنترنت في عدة قارات

قال العالم الأمريكي، بول بارفورد، إن ظاهرة الاحتباس الحراري يمكن أن تؤدي إلى انقطاع خدمة الإنترنت في عدة قارات بعد 15 عاما.

© Sputnik . Vladimir Rodionov موت نيويورك بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري (فيديو)

وأضاف العالم أنه "بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء في جميع أنحاء كوكب الأرض، فإن الجبال الجليدية سوف تبدأ بالذوبان بشكل مكثف، وهذا بدوره سيؤدي إلى غرق المدن الساحلية". ويعتقد العالم أن الضرر الناجم عن الكارثة المحتملة سيكون كبيرا جدا، وفق موقع " وان ".

وأشار إلى أنه في الولايات المتحدة فقط حتى عام 2033 سيغرق حوالي 7000 كم من كابلات الانترنت وستتوقف عن العمل كونها غير مقاومة للماء.

يعتقد بارفورد أن البشرية لا يمكنها إيقاف ظاهرة الاحتباس الحراي، لذي ينبغي وضع آلية لحماية كابلات الانترنت في المناطق المعرضة للفيضانات في المستقبل.