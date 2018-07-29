بالصدفة... "غوغل" تكشف عن "مفاجأة صادمة" في "بيكسل 3"

كشفت تقارير صحفية أن شركة "غوغل" أعلنت بالصدفة عن تسريبات متعلقة بهاتفها المرتقب "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول التسريبات الأخيرة، المتعلقة بـ"بيكسل 3"، و"بيكسل 3 إكس إل".

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez الكشف عن مواصفات هاتف "غوغل" المعجزة "بيكسل 2"

وكشفت الإعلان المسرب أن "بيكسل 3" لن يدعم خاصية "الشحن اللاسلكي"، وهو ما وصفته المجلة الأمريكية سيكون بمثابة "صدمة" لكل المستخدمين.

لكن ما يمكن أن يعوض المستخدمين عن غياب "الشحن اللاسلكي" من "بيكسل 3"، هو اعتماد "غوغل" على تقنية جديدة باسم "بيكسل ستاند" الذكية، والتي ستكون بمثابة "متحدث ذكي" في الهاتف، التي تمكن الشخص من التواصل بسهولة مع "مساعد غوغل الذكي".

أما بالنسبة لمواصفات الجهاز، فمن المتوقع أن يتم استبدال المعدن والزجاج الخلفي الموجود في "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل" بآخر أكثر لمعانا وقدرة على مواجهة الصدمات.

Pixel 3 XL prototype leak confirms dreaded display notch https://t.co/jh6Zwhlch2 pic.twitter.com/DJSQaM1Z9n — TechnoBuffalo (@TechnoBuffalo) June 7, 2018

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وتشير التسريبات إلى أن "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" سيتمتعان ببطارية أقوى وكاميرا ذات قدرات فائقة.