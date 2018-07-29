بالصدفة... "غوغل" تكشف عن "مفاجأة صادمة" في "بيكسل 3"

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول التسريبات الأخيرة، المتعلقة بـ"بيكسل 3"، و"بيكسل 3 إكس إل".
لكن ما يمكن أن يعوض المستخدمين عن غياب "الشحن اللاسلكي" من "بيكسل 3"، هو اعتماد "غوغل" على تقنية جديدة باسم "بيكسل ستاند" الذكية، والتي ستكون بمثابة "متحدث ذكي" في الهاتف، التي تمكن الشخص من التواصل بسهولة مع "مساعد غوغل الذكي".
أما بالنسبة لمواصفات الجهاز، فمن المتوقع أن يتم استبدال المعدن والزجاج الخلفي الموجود في "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل" بآخر أكثر لمعانا وقدرة على مواجهة الصدمات.
Pixel 3 XL prototype leak confirms dreaded display notch https://t.co/jh6Zwhlch2 pic.twitter.com/DJSQaM1Z9n— TechnoBuffalo (@TechnoBuffalo) June 7, 2018
وتشير التسريبات إلى أن "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" سيتمتعان ببطارية أقوى وكاميرا ذات قدرات فائقة.
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