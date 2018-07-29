تسجيل
22:14 29 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    بز ألدرين

    حروب الفضاء: من يملك أرض القمر... محامي فضاء يجيبك

    © AP Photo / Neil A. Armstrong
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    "أخبرني، من يملك القمر؟"، بهذه الكلمات يسارع الناس بسؤال البروفيسور فرانس دونك، عندما يعرفون أنه محامي يمارس ويُدرِّس ما يعرف بـ"قانون الفضاء".

    صورة رائد الفضاء الأمريكي، بز ألدرين حيث يقف  بجانب أول علم أمريكي وُضِعَ على سطح القمر، على الأرجح، هي الصورة الأكثر شهرة في ما يتعلق بالهبوط على سطح القمر، بحسب موقع The Conversation الأمريكي.  

    ويعتبر إدعاء ملكية أراضي جديدة عادة أوروبية قديمة، يطبقونها على أجزاء من الأرض غير الأوروبية. وعلى وجه الخصوص البرتغاليون والإسبان والهولنديين والفرنسيين والإنجليز الذين خلقوا إمبراطوريات استعمارية ضخمة.

    لكن.. هل وضع العلم يعني ملكية الأرض؟

    في حين أن موقف الدول الاستعمارية كان مرتكزا للغاية على ضم أراضي القارة الأوروبية إلى دولهم، فإن الفكرة القانونية القائلة بأن وضع علم على مكان لإثبات ملكيته كانت فعلا فكرة لتأسيس السيادة التي سرعان ما انتشرت وأصبحت مقبولة عالميا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من قانون الأمم.

    لكن من الواضح أن رواد الفضاء لديهم أشياء أكثر أهمية في أذهانهم من التفكير في المعنى القانوني والنتائج المترتبة على وضع العلم. ولحسن الحظ جرى الاهتمام بهذه القضية قبل المهمة ذاتها.

    فمنذ بداية السباق إلى الفضاء، عرفت الولايات المتحدة أن مشاهدة علم الولايات المتحدة على القمر بالنسبة لكثير من الناس حول العالم سيثير قضايا سياسية كبرى. وإن أي اقتراح بأن القمر قد يصبح، من الناحية القانونية، جزء من المناطق التابعة للولايات المتحدة قد يُغذي مثل هذه المخاوف، وربما يثير نزاعات دولية ضارة لكل من برنامج الفضاء الأمريكي والمصالح الأمريكية ككل.

    وبحلول عام 1969، ربما أدى إنهاء الاستعمار إلى تدمير أي فكرة مفادها إخضاع الأجزاء غير الأوروبية من العالم، رغم كونها مأهولة بالسكان، بذريعة أنها غير متحضرة. لكن بالنسبة للقمر  لم يكن هناك شخص واحد يعيش على القمر. فحتى الحياة نفسها كانت غائبة. ما قد يعني أن إحتلال القمر كان ممكنا.

    ومع ذلك، فإن الإجابة البسيطة على السؤال حول ما إذا كان أرمسترونج وألدرين —عن طريق وضعهما علم أو أشياء تخصهما على سطح القمر-  قد حولا القمر، أو جزءا كبيرا منه على الأقل، إلى أرض أمريكية، هي: "لا. لم يفعلا".

    يضيف البروفيسور دونك أنهما أو "ناسا" أو الحكومة الأمريكية لم تقصد برفع العلم الأمريكي ملكية القمر أو الاستيلاء على القمر.

    الأمر ليس شفهيا.. فهناك معاهدة "الفضاء الخارجي الأولى"

    الأهم من ذلك، أن هذه الإجابة كانت مذكورة في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي أصبحت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وكافة الدول الأخرى المرتادة للفضاء طرفا فيها.

    واتفقت كلتا القوتين العظميين على أن "الاستعمار" على الأرض كان مسؤولا عن معاناة إنسانية هائلة والعديد من النزاعات المسلحة التي دارت خلال القرون الماضية.

    وكانوا عازمين على عدم تكرار ذلك الخطأ للقوى الاستعمارية الأوروبية القديمة عندما يتعلق الأمر بالبت في الوضع القانوني للقمر؛ على الأقل إمكانية تجنب "الاستيلاء على الأراضي" في الفضاء الخارجي مما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية أخرى. ومن هذا المنطلق، أصبح القمر شيئا من "المشاعات العالمية" التي يمكن الوصول إليها بشكل قانوني لجميع البلدان — قبل عامين من أول هبوط فعلي على سطح القمر.

    لذا، لم يكن العلم الأمريكي مظهرا من مظاهر المطالبة بالسيادة، بل كان بمثابة تكريم لدافعي الضرائب والمهندسين الأمريكيين الذين جعلوا أرمسترونغ، وألدرين، ومايكل كولينز، يصلون إلى سطح القمر.

    أغلقت القضية!.. فما الحاجة لمحامي فضاء؟

    هل أغلقت القضية فعلا، وهل لم يعد هناك حاجة لمحامي فضاء بعد الآن؟ أو حتى تدريس قانون الفضاء في الجامعة أو الدخول في مزيد من المناقشات والنزاعات حول قانون القمر.

    يجيب البروفيسور فرانس دونك بالقول: ليس الأمر بهذه السرعة. ففي حين أن الوضع القانوني للقمر باعتباره "مشاع عالمي" متاح لجميع البلدان في البعثات السلمية لم يلاق أي مقاومة أو تحد كبير، فإن معاهدة الفضاء الخارجي تركت تفاصيل أخرى غير مستقرة. وخلافا للافتراضات المتفائلة جدا في ذلك الوقت، لم يعد البشر حتى الآن إلى القمر منذ عام 1972، مما يجعل من حقوق ملكية أرض القمر نظرية إلى حد كبير.

    وهنا تكمن الإشكالية، فحتى بضع سنوات قليلة بدأ الإعداد لعدد من الخطط الجديدة للعودة إلى القمر. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركتان أمريكيتان هما Planetary Resources وDeep Space Industries، اللتان تتمتعان بدعم مالي أمريكي كبير، باستهداف الكويكبات بغرض تعدين مواردها المعدنية.

    وبموجب معاهدة الفضاء الخارجي المذكورة أعلاه، فإن القمر والأجرام السماوية الأخرى مثل الكويكبات، من الناحية القانونية، تنتمي إلى نفس التصنيف. ولا يمكن لأي منها أن يصبح "إقليم" تابع لدولة أخرى.

    لكن الحظر الكبير الذي تم بموجب معاهدة الفضاء الخارجي بمنع الاستيلاء على الأراضي وضمها إلى دولة، عن طريق زرع علم أو بأي وسيلة أخرى، فشل في التصدي للاستغلال التجاري للموارد الطبيعية للقمر أو الأجرام السماوية الأخرى. وهذا هو النقاش الرئيسي الذي يدور حاليا في المجتمع الدولي، ولا يوجد حل مقبول بشكل واضح حتى الآن. بشكل تقريبي.

    وقد اتفقت دول مثل الولايات المتحدة ولوكسمبورج (كبوابة للاتحاد الأوروبي) على أن القمر والكويكبات هما "المشاعات العالمية"، مما يعني أن كل دولة تسمح لأصحاب المشاريع الحرة الخاصة —طالما حصلوا على تراخيص حسب الأصول ووفقًا للأمور الأخرى ذات الصلة بقواعد قانون الفضاء- بالسفر إلى هناك واستخراج ما في وسعهم استخراجه، ومحاولة التربح من ذلك.

    ويشبه ذلك قانون أعالي البحار، التي لا تخضع لسيطرة دولة بعينها، ولكنها مفتوحة بالكامل لعمليات الصيد المرخّصة الملتزمة قانونيا من مواطني أي بلد وشركاته. وبمجرد أن يكون السمك في شباكهم، فمن الطبيعي أن يقوموا بالتربح منه.

    من ناحية أخرى، فإن دولًا مثل روسيا، وبصورة أقل نوعا ما، البرازيل وبلجيكا تؤكدان أن القمر والكويكبات تنتميان إلى الإنسانية ككل. وبالتالي، فإن الفوائد المحتملة من الاستغلال التجاري يجب أن تتراكم بشكل أو بآخر للإنسانية ككل — أو على الأقل يجب أن تخضع لنظام دولي صارم يفترض أن يضمن منافع شاملة للبشرية.

    إنه يشبه النظام الذي أنشئ أصلاً لحصاد الموارد المعدنية من قاع البحر العميق.إذ تم إنشاء نظام دولي للترخيص بالإضافة إلى مشروع دولي، والذي كان من شأنه تعدين تلك الموارد وتقاسم المنافع بشكل عام بين جميع البلدان.

    يقول دونك: بينما أرى أن الموقف السابق سيكون بالتأكيد أكثر منطقية، من الناحيتين القانونية والعملية، فقد انتهت المعركة القانونية بأي حال من الأحوال. وفي الوقت نفسه، فإن الاهتمام بالقمر قد تم تجديده كذلك، فعلى الأقل، الصين والهند واليابان لديهم خطط جادة للعودة إلى هناك، مما يزيد من المخاطر، لذلك سنظل في حاجة إلى تعليم طلابنا مثل هذه القضايا لعدة سنوات قادمة.

    انظر أيضا:

    بالصور... "القمر الدامي" الظاهرة الفلكية النادرة كما بدت في سماء سوريا
    القمر الدامي يهمين على السماء الليلة في أطول خسوف في القرن 21
    علماء: الإنسان ظهر على الأرض بفضل القمر
    روسيا قد تنشئ محطة فضاء قريبة من القمر
    اقتران نادر بين القمر والمريخ في نهاية الشهر الجاري
    القمر الاصطناعي "غلوناس-إم" يصل إلى المدار المحدد
    روس كوسموس: اتفاق روسي صيني لاستكشاف القمر
    القمر الأزرق يسطع في سماء الشرق الأوسط... كيف تشاهده من بيتك
    الكشف عن مواصفات القمر الصناعي السعودي
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, القمر, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك