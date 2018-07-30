رسميا... "سامسونغ" تعلن عن سعر وموعد إطلاق "غلاكسي نوت 9"

ونشرت "سامسونغ" الملصق الدعائي لـ"حجز ما قبل الطلب" لهاتفها "غلاكسي نوت 9"، والتي أعلنت أنه سيكون متاحا بدءا من 9 أغسطس/آب المقبل.

© AP Photo / Richard Drew تسريبات تكشف سعر وموعد طرح "سامسونغ غلاكسي نوت 9"

وأشار الموقع إلى أن نسخة "غلاكسي نوت 9" الأولى ستكون بسعر 940 دولار أمريكي، فيما سيصل سعر النسخة الأكبر لـ1215 دولار أمريكي.

كما أشارت "سامسونغ" إلى أنها ستطرح "غلاكسي نوت 9" في أسواق آسيا والمحيط الهادئ بثلاثة ألوان، وهم: الأسود، والأزرق، والنحاسي، كما ستطرح لون إضافي لنسخة الـ512 غيغابايت ، وهو البني.

Samsung Galaxy Note9 pre-order in India to debut on August 19 https://t.co/j9QbZpNDpc pic.twitter.com/5B8Y558ydk — All Phones (@MiaJonesT) July 25, 2018

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وستبدأ فترة الحجز المسبق لهاتف "غلاكسي نوت 9" في الفترة ما بين 1 إلى 9 أغسطس/آب.

كما أظهرت صورة الملصق الدعائي لهاتف "غلاكسي نوت 9" أن القلم الإلكتروني "إس بين" لنسخة الهاتف زرقاء اللون سيكون لونه أصفر، ما يمنحه لمحة جمالية أفضل، وفق الموقع التقني.