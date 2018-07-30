"واتسآب" يطرح تحديثا يجعلك لا تحتاج للإمساك بهاتفك كي تبعث الرسائل

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" تحديثا جديدا يمكن المستخدمين من بعث أي رسائل من دون الحاجة إلى الإمساك بهواتفهم.

ويدعم التحديث الجديد لتطبيق "واتسآب"، وفقا لموقع "إم إس باور يوزر" التقني المتخصص تعزيز استخدام تقنيات المساعد الصوتي الذكي، وبالأخص مساعد "سيري".

وأشارت إلى أن هذا التحديث لواتسآب سيكون متاحا حاليا لجميع الأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" التابع لشركة "أبل" الأمريكية، أي أنه سيكون متاحا على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد" اللوحية.

وسيمكن التحديث الجديد كل مستخدمي "واتسآب" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد" من إرسال الرسائل إلى أشخاص أو مجموعات، عن طريق طلب كتب الرسالة من مساعد "سيري" الذكي، وذكر اسم الشخص أو المجموعة، التي ينوي بعثها إليه.

ولتشغيل تلك الخاصية ينبغي عليك تحميل التحديث الجديد من "واتسآب" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني.

You can now send messages to WhatsApp groups using Siri — https://t.co/itNjH1vyXx pic.twitter.com/vzmEUvjk7Q — MSPoweruser (@mspoweruser) July 29, 2018

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ثم تبدأ في تفعيل الخاصية، عن طريق ذكر نيتك بعث رسائل عبر واتسآب، ثم تذكر الرسالة، وتقول لـ"سيري" هل ترغب أن تكون نصية أم صوتية، وتبدأ في تسجيل الرسالة، ثم تذكر له اسم المستخدم أو المجموعة التي ترغب في إرسالها له.