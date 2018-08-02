بالخطأ... "أبل" تعلن خبرا "تاريخيا"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الخميس، بـ"الخطأ" عما وصفته تقارير إخبارية بـ"الخبر التاريخي غير المسبوق".

وأعلن تطبيق أسهم أبل الشهير "ستوكس" بالخطأ أنه "أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي".

© RIA Novosti . Alexander Kriazhev تعرف على قنبلة "أبل" الجديدة... أقوى 70 مرة

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن تطبيق "ستوكس" لم ينتظر إعلان "أبل" الرسمي المرتقب، وأعلنه بصورة مفاجئة.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة "أبل" رسميا إلى تريليون دولار، عندما يصل سعر سهمها إلى 206.49 دولار أمريكي، وهو رقم أشارت تقارير إلى أنه لن يستغرق وقتا طويلا حتى تبلغه.

وقفز سعر سهم "أبل"، اليوم إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، ليبلغ سعر السهم حوالي 200.48 دولار أثناء التعاملات.

I wonder at what point Apple decided to make sure the Stocks app could display a ‘T’ 🤔 pic.twitter.com/XASHBAUrMl — Ben Thompson (@benthompson) August 2, 2018

وتبلغ حاليا القيمة السوقية لـ"أبل" نحو 971 مليار دولار أمريكي، أي أنها فعليا قاربت على الوصول إلى عتبة التريليون دولار.