بالخطأ... "أبل" تعلن خبرا "تاريخيا"

وأعلن تطبيق أسهم أبل الشهير "ستوكس" بالخطأ أنه "أول شركة تقنية تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار أمريكي".
ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة "أبل" رسميا إلى تريليون دولار، عندما يصل سعر سهمها إلى 206.49 دولار أمريكي، وهو رقم أشارت تقارير إلى أنه لن يستغرق وقتا طويلا حتى تبلغه.
وقفز سعر سهم "أبل"، اليوم إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، ليبلغ سعر السهم حوالي 200.48 دولار أثناء التعاملات.
I wonder at what point Apple decided to make sure the Stocks app could display a ‘T’ 🤔 pic.twitter.com/XASHBAUrMl— Ben Thompson (@benthompson) August 2, 2018
وتبلغ حاليا القيمة السوقية لـ"أبل" نحو 971 مليار دولار أمريكي، أي أنها فعليا قاربت على الوصول إلى عتبة التريليون دولار.
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