مركب لاذع يحمل "الحل السحري" للتخلص من رائحة الفم الكريهة

إذا كانت رائحة الفم الكريهة مشكلة مزمنة لك، فإن هناك مركب لاذع قد يحمل الحل السحري لأزمتك، التي طالما كانت حاجزا بينك وبين الكثيرين.

ويملك مركب "6-جيجنرول"، المستوحى من الزنجبيل، المقدرة على تحفيز إنزيم في لعاب الإنسان، قادر على تحطيم المركبات المسببة للرائحة الكريهة في الفم، بحسب دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذاء.

وقام علماء من جامعة ميونيخ التقنية، ومعهد ليبنيز لعلوم الأحياء الغذائية، بتحليل تأثيرات مكونات غذائية معينة على جزيئات مذابة في اللعاب، ومن بينها "6-جينجرول"، الذي يساهم مباشرة في تغيير المذاق الخاص بالأطعمة والمشروبات، ولكنه يؤثر أيضا بشكل غير مباشر على حاسة التذوق.

وفي تجاربهم، قام العلماء بوضع مركب "6-جينجرول" في لعاب المشاركين، ووجدوا أن مستويات إنزيم يعرف باسم "سالفيدريل أوكسيدايز" ارتفع إلى 16 ضعفا في غضون ثوان فقط، والذي تقوم مهمته على تكسير المركبات ذات الرائحة الكريهة التي تحتوي على الكبريت، والتي لها تأثير على تقليل مذاق العديد من المنتجات الطويلة الأمد، مثل القهوة ، كما أنها تؤدي إلى تحسن في التنفس.

What Is 6-gingerol? It Might One Day Cure Bad Breath — Newsweek https://t.co/dspafLRDXG pic.twitter.com/5PCb19Klar — Quero Matics (@queromatics) August 1, 2018

ويرى الباحثون أن هذه النتائج الخاصة بمركب "6-جينجرول"، يمكن أن تساهم في تطوير منتجات جديدة خاصة بنظافة الفم والتخلص من رائحة النفس الكريهة.

ويعتبر مركب "6-جينجرول"، هو المكون الرئيسي دوائيا من الزنجبيل، ومن المعروف أن لديه مجموعة متنوعة من الخصائص المفيدة، بما في ذلك خصائص مضادة للسرطان، كما أنه مضاد للالتهابات والأكسدة.