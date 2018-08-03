"غوغل" تنشئ أسرع حاسوب كمومي في العالم

ويستخدم العلماء أجهزة الحاسوب الكمومي لتسريع حل المهام الرياضية. وتمكن مطورو الشركة من من إنشاء جهاز ذي 72 بت كمومي (كيوبت)، والذي يمكنه تحويل أي جهاز كمبيوتر عادي إلى حاسب كمومي.
ويشار إلى أن كلا من شركتي "IBM" و"Intel" قاما في العام الماضي بعرض معالجات لأجهزة الحاسوب الكمومية تحتوي على 49 بت كمومي، وفق موقع "وان".
كما تمكن علماء من جامعة هارفورد من ابتكار تقنية تحوي على 51 بت كمومي. ولا يزال الباحثون يخبرون التكنولوجيا الحديثة ويدرسون نتائج بعض المهام الموكلة لها.
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