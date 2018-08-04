تحذير... أصبعك قد يورطك في مواقف "محرجة" على إنستغرام

وقال موقع "ماشابل" التقني إن موقع وتطبيق "إنستغرام" مزود بتقنيات "حساسة" للغاية تجاه أي "زر" يمكن أن يضغط عليه المستخدم، حتى لو بالخطأ".
وتسببت حساسية "إنستغرام" في ضغط بعض المستخدمين على زر "عدم المتابعة" (Unfollow) لمستخدم آخر، أو كتابة تعليق أو تعبير غير مناسب.
الأزمة هنا، أنه بمجرد ضغط المستخدم، حتى لو بالخطأ، على زر "عدم المتابعة"، تختفي كافة منشورات الشخص الآخر من أمامه على موقع وتطبيق "إنستغرام"، وقد لا يتمكن بسهولة من إعادة متابعته.
Instagram just made it way too easy to accidentally unfollow someone https://t.co/UFGF4Zc5UQ pic.twitter.com/IM0vZzMkOI— Mashable (@mashable) August 4, 2018
وطالب مستخدمو "إنستغرام" بضرورة أن يظهر الموقع "رسالة تحذيرية"، لتسآل المستخدم، إذا ما كان بالفعل يرغب في إلغاء المتابعة من عدمها.
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