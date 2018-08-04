اختراع سعودي لإنقاذ البشرية من مرض خطير

اكتشف الطالب، خالد السهلي، نوعا جديدا من البروتين، القادر على تكوين قنوات اتصال بين الصفائح الدموية، الذي بدوره يساعد على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوث الجلطات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتم دعم البحث من المنظمة البريطانية لأمراض القلب، كما أبدت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حققه خالد السهلي.
بعد إجراء أبحاث كبيرة شملت الإنسان والحيوان.. المبتعث السعودي "د. خالد السهلي" يكتشف مسبّبًا لجلطات القلب ويصمّم مركّبًا جديدًا لعلاجها— مجتمعنا (@KSASociety) August 3, 2018
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#فخر_الوطن | #انجاز_تفتخر_فيه
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