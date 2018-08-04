اختراع سعودي لإنقاذ البشرية من مرض خطير

توصل طالب سعودي، يدرس في المملكة المتحدة، لاكتشاف علمي قد يساهم في إنقاذ البشرية من مرض خطير.

اكتشف الطالب، خالد السهلي، نوعا جديدا من البروتين، القادر على تكوين قنوات اتصال بين الصفائح الدموية، الذي بدوره يساعد على التصاق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات عن طريق نقل بعض الإشارات المحفزة لحدوث الجلطات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© Fotolia / Bits and Splits دراسة... تناول المزيد من البروتين مفتاح لحياة أطول

ونجح السهلي، خلال دراسة الدكتوراة، في تصميم مركب، ولأول مرة، يمنع حدوث هذا الاتصال في عمليات التجلط، وتم إجراء أبحاث كبيرة سواء على الإنسان أو الحيوان، وبلغت قابلية هذا المركب في تقليل حجم الجلطات إلى ما يقارب 65 إلى 75%.

وتم دعم البحث من المنظمة البريطانية لأمراض القلب، كما أبدت إحدى شركات الأدوية رغبتها في التعاون لإجراء مزيد من الأبحاث حول الاكتشاف البحثي الذي حققه خالد السهلي.