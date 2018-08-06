موظف وكالة "ناسا" يتحدث عن تأجيل "الغزو الفضائي" للأرض

قال ريتشارد هوفر، أحد موظفي وكالة "ناسا" إن الفضائيين لن يقوموا بغزو للأرض في المستقبل القريب.

© Fotolia / Nikolayn شاهد... سكان كولومبيا يعتقدون أنهم تعرضوا لغزو فضائي

وخلال زيارته لمدينة قازان الروسية، تحدث العالم عن أبحاثه، حيث درس أولا النيازك التي يصل عمرها إلى أكثر من 4 مليارات سنة، وقال إنه وجد كائنات عضوية دقيقة أصلها من خارج كوكب الأرض. ووفقا له، فإن هذا الشكل من أشكال الحياة يمكن العثور عليه بكثرة في الفضاء أكثر مما يعتقد زملاؤه في الوكالة، وفق موقع " وان ".

وأكد هوفر أن الأرضيين (سكان الأرض)، ليسو مستعدين لتصديق الأخبار التي تفيد بوجود كائنات فضائية، حيث لم يصدقوا بوجود الماء على كوكب عطارد، وقد تم اكتشافه منذ فترة.

وقال إن الغزو الفضائي في المستقبل القريب لن يحدث، ولكن قد تكون هناك زيارات من قبله لأغراض سلمية.